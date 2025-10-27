Chrome su Android apre le porte a GIF e sticker nei campi di testo

Dopo anni di frustrazione da parte degli utenti Android, Google Chrome si prepara finalmente a supportare l’inserimento di contenuti multimediali. Come GIF, sticker e immagini. E questo nei campi di testo dei siti web. È un cambiamento che potrebbe sembrare banale. Ma rappresenta un significativo passo avanti nell’esperienza d’uso del browser mobile più diffuso al mondo.
Il supporto è ancora incompleto, ma l’integrazione di GIF e sticker è ormai avviata
Finora, tentare di incollare una GIF da tastiere come Gboard in un form web aperto su Chrome risultava impossibile. L’opzione veniva nascosta, lasciando l’utente con un messaggio chiaro. “Questa app non supporta le GIF”. Una limitazione tanto radicata da spingere molti utenti a preferire Firefox. Da tempo compatibile con questo tipo di contenuti.
La svolta arriva con Chrome Canary, versione sperimentale del browser in cui è stato individuato un nuovo flag denominato Enable IME content insertion. Una volta attivato, il flag abilita la barra multimediale su Gboard. Permettendo di visualizzare GIF e sticker direttamente sulla tastiera. Un comportamento fino a poco tempo fa bloccato completamente da Chrome.
Al momento, però, si tratta ancora di un’anteprima tecnica. Sebbene le GIF siano visibili e selezionabili, non è ancora possibile incollarle nei moduli di input. L’interazione viene interrotta prima dell’inserimento effettivo. In sostanza, Google ha tolto il freno a mano. Ma il motore non è ancora partito.
Tuttavia, questo segnale è importante. Dimostra che Google sta lavorando concretamente per integrare una funzione attesa da tempo. Soprattutto in un’epoca dove la comunicazione è sempre più visuale. Commenti sui social, chat nei browser, form di feedback. Tutti contesti dove l’assenza del supporto a GIF e immagini ha penalizzato Chrome per anni.
Per i più curiosi, la funzione può essere testata manualmente. Basta aprire Chrome Canary, digitare chrome://flags, cercare Enable IME content insertion, abilitarlo e riavviare il browser. Anche se non ancora funzionale, il flag permette di verificare la presenza dell’interfaccia multimediale. Un cambiamento già visibile rispetto al recente passato.
Non ci sono ancora date ufficiali per l’arrivo nel canale stabile di Chrome. Ma le basi sono ormai solide. L’abilitazione completa potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. O al massimo entro i prossimi aggiornamenti mensili.