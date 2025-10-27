Honor 500 e Honor 500 Pro ricevono certificazioni di rilievo

Il produttore tech Honor sta preparando l’arrivo di alcuni nuovi smartphone. Tra questi, ci sarà la prossima serie Honor 500, la quale dovrebbe essere inizialmente composta da due modelli, Honor 500 e Honor 500 Pro. Il leaker del settore Digital Chat Station ha rivelato da qualche tempo che entrambi gli smartphone saranno annunciati in veste ufficiale in Cina entro la fine di quest’anno. A confermare un loro imminente arrivo sono arrivate in queste ore anche alcune certificazioni di rilievo.

Honor 500 e Honor 500 Pro, i nuovi smartphone dell’azienda ricevono la certificazione 3C

Due dei prossimi smartphone del produttore tech Honor hanno da poco ricevuto una importante certificazione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Honor 500 e Honor 500 Pro. Entrambi gli smartphone hanno da poco ricevuto la certificazione dell’ente cinese 3C.

Gli smartphone in questione sono stati certificati rispettivamente con i numeri di modello MEP-AN00 e MEY-AN00. Oltre a questo, la certificazione in questione ha rivelato che i device supporteranno la ricarica da 80W. L’arrivo della certificazione 3C, comunque, non fa che segnalarci l’imminente debutto sul mercato di questa nuova serie, presumibilmente tra novembre e dicembre di quest’anno.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questi device, la certificazione non ha rivelato nessun altro dettaglio utile. Tuttavia, il leaker del settore Digital Chat Station ha rivelato tempo fa alcune delle presunte specifiche tecniche. Secondo quanto rivelato dal leaker, i nuovi smartphone dell’azienda saranno distribuiti nelle colorazioni black, silver, pink e blue. Dal punto di vista prettamente tecnico, su Honor 400 Pro ci si aspetta la presenza di un display con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.5 pollici in risoluzione 1.5K. Questo pannello dovrebbe essere presente anche sul modello base.

Oltre a questo, dal punto di vista prestazionale si parla della presenza di uno degli ultimi soc top di gamma di casa Qualcomm, il soc Snapdragon 8 Elite.