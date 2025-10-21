Google Chrome si aggiorna su Android con i riassunti di Gemini: basta un secondo

Google ha introdotto su Chrome per Android una nuova funzione che semplifica ulteriormente l’uso di Gemini, l’assistente AI integrato nel browser. La novità si chiama “Summarize page” e permette di ottenere un riassunto istantaneo di qualsiasi pagina web con un solo tocco, senza dover copiare o incollare testi.

Il rilascio è iniziato in modo graduale, ma secondo quanto riportato da 9to5Google la funzione è già comparsa su diversi dispositivi. Quando si apre Gemini all’interno di Chrome, nella parte superiore dello schermo compaiono tre pulsanti: “Share screen with Live”, “Ask about page” e il nuovo “Summarize page”. Toccando quest’ultimo, si avvia una breve animazione con onde colorate che coprono la pagina, seguita dal riassunto generato da Gemini 2.5 Flash.

Un modello ottimizzato per risposte rapide e chiare: ci pensa Gemini

La funzione sfrutta la versione Gemini 2.5 Flash, progettata per offrire risposte sintetiche e immediate. Il risultato appare in una finestra fluttuante sopra la pagina in consultazione, da cui è possibile leggere il testo riassuntivo o approfondire alcuni punti tramite domande aggiuntive.

Fino a pochi mesi fa, Gemini poteva analizzare solo la porzione visibile della pagina. Con l’aggiornamento di settembre, invece, l’assistente è diventato capace di interpretare l’intero contenuto di una pagina web, aprendo la strada a strumenti come questo.

Oltre alla comodità d’uso, la novità punta a migliorare la produttività su mobile, dove leggere testi lunghi può risultare scomodo. Il tasto “Summarize page” si rivela utile per articoli di notizie, ricerche accademiche o documenti tecnici, offrendo un modo veloce per capire subito i punti chiave del contenuto.

Il modello Flash, rispetto a Gemini Pro, garantisce un consumo ridotto di dati ed energia, mantenendo la funzione sempre disponibile anche su smartphone meno recenti. Un piccolo passo avanti, ma concreto, verso un Chrome sempre più intelligente e orientato alla sintesi. Un nuovo passo dunque è stato compiuto.