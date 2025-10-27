HyperOS 3.0: Xiaomi pronta al rilascio della versione basata su Android 15

I primi smartphone Xiaomi hanno già iniziato a ricevere HyperOS 3.0 su base Android 16. E mentre succede questo, una fetta importante di utenti attende con interesse la versione dedicata ad Android 15. Si tratta di tutti quei dispositivi di generazione precedente che rientrano pienamente nei piani di aggiornamento del colosso cinese. Pur non potendo beneficiare dell’ultima versione del sistema operativo Google.

L’aggiornamento HyperOS 3.0 è previsto tra dicembre e marzo. E sono tanti i dispositivi compatibili

Come da tradizione, Xiaomi ha scelto un approccio “a doppio binario”. Che è distribuito ormai da anni. Una variante di HyperOS per i dispositivi più nuovi, basata su Android 16. E una seconda, costruita su Android 15. Che è destinata ai modelli meno recenti ma ancora attivamente utilizzati. L’azienda punta così a mantenere coerenza e funzionalità. Anche su dispositivi che, pur non essendo più di punta, restano performanti e popolari.

Il rilascio ufficiale di HyperOS 3.0 con Android 15 è atteso tra dicembre 2025 e marzo 2026. E questo secondo quanto riportato dal portale specializzato XiaomiTime. L’aggiornamento sarà distribuito gradualmente su un’ampia gamma di modelli Redmi, POCO e Xiaomi. Confermando l’impegno del brand nel garantire supporto software prolungato anche ai dispositivi di fascia media. O alta non recentissimi.

La versione Android 15 di HyperOS 3.0 non differirà significativamente da quella su base Android 16. Ftta eccezione per piccole ottimizzazioni legate alle diverse architetture hardware. Gli utenti potranno quindi godere delle principali novità introdotte dal nuovo sistema operativo. Inclusi miglioramenti grafici, ottimizzazioni delle prestazioni e nuove funzionalità per la privacy e la personalizzazione.

Tra i dispositivi confermati ci sono, per esempio, il POCO F5 5G, il Redmi K60, il Note 13 5G, il MIX Fold 2 e tutta la serie Xiaomi 12. A dimostrazione di quanto l’aggiornamento sia trasversale in termini di fascia e target. In altre parole, Xiaomi non sembra voler limitare l’esperienza HyperOS ai soli top di gamma.

Gli utenti dovranno ancora attendere qualche mese. Ma l’arrivo di HyperOS 3.0 su Android 15 sembra ormai una certezza. Una scelta che premia la longevità dei dispositivi. E ribadisce l’importanza del supporto software anche fuori dalla fascia premium.