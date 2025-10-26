Il Pentagono punta sui microreattori per basi isolate e resilienti

Alziamo un po’ il sipario su questo progetto che ha il sapore della geopolitica del futuro, ma che si sta costruendo proprio adesso, mattone su mattone, nei corridoi della difesa americana. Dimenticate i soliti mega-reattori da centrale nucleare; qui la partita si gioca in formato ridotto, ma con un impatto strategico colossale.

Microreattori di quarta generazione, il nuovo asso energetico dell’esercito USA

Stiamo parlando di “Janus”, l’ultimo grido del Pentagono in fatto di energia, un programma che sembra uscito da un thriller tecnologico, ma che in realtà è un piano d’azione serrato. Non si tratta di armamenti o di nuovi missili, ma di qualcosa di molto più fondamentale: l’elettricità, la linfa vitale di ogni operazione militare moderna. L’idea è geniale nella sua semplicità: installare microreattori nucleari direttamente nelle basi, a cominciare da quelle che si trovano negli angoli più remoti e complessi del Pacifico.

Il motivo è palese: oggi, una base militare lontana dipende da un flusso costante e vulnerabile di gasolio, trasportato da lunghe e costose catene di approvvigionamento, magari in zone dove la logistica è un incubo o, peggio, un bersaglio facile in caso di conflitto. Con Janus, si dice basta a questa dipendenza. Si mira all’autonomia energetica totale.

L’annuncio non è arrivato con uno squillo di trombe, ma è stato formalizzato durante il meeting annuale dell’Associazione dell’Esercito degli Stati Uniti. Sentire il Segretario dell’Esercito Dan Driscoll parlare di un “passo decisivo verso la modernizzazione” fa capire che non si tratta di un esperimento da finanziare se avanza qualche spicciolo. È una priorità nazionale. L’obiettivo è chiaro: avere energia continua, resiliente, che non si spenga al primo black-out o al primo intoppo logistico.

La vera rivoluzione sta nella tecnologia. Questi non sono i reattori che abbiamo conosciuto. Si parla di microreattori di quarta generazione, eredi del precedente Project Pele, pensati per essere compatti, relativamente facili da trasportare e, soprattutto, in grado di operare per decenni senza bisogno di essere riforniti o di interventi di manutenzione costanti. Immaginatevi cosa significa per una base isolata: un impianto che accendi e te lo dimentichi per vent’anni, garantendo luce, calore e potenza computazionale senza che un solo camion-cisterna debba arrivare.

Non è un sogno campato in aria. Già nel 2024, il Dipartimento della Difesa aveva messo le mani avanti siglando un accordo con la X-energy Reactor Company per sviluppare il prototipo XENITH. Janus è la messa a terra di questa ambizione, con un programma che prevede di arrivare ad avere ben 12 microreattori operativi entro il 2026. L’urgenza è tale che c’è anche una scadenza imposta direttamente dalla Casa Bianca: un ordine esecutivo che obbliga l’Esercito a mettere in funzione almeno un reattore entro settembre 2028.

L’Esercito ha deciso di non affidare la gestione a terzi. Saranno loro a gestire tutto il ciclo, dal supporto tecnico all’intera filiera del combustibile nucleare, rafforzando così l’industria americana del settore. Come ha sintetizzato Jeff Waksman, il vice segretario per l’Energia, l’obiettivo è “consegnare risultati concreti, non solo slide di presentazione”. Janus è la dimostrazione che l’indipendenza energetica, nel prossimo futuro, sarà ottenuta anche grazie a una rivoluzione nucleare in miniatura, cambiando radicalmente il modo in cui una potenza militare pensa alla propria sopravvivenza logistica e strategica.