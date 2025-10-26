Android migliorerà la registrazione schermo su tablet e PC: tutte le novità in arrivo

Android 16

In vista dell’espansione di Android su PC e dispositivi con grandi schermi, Google sta preparando una profonda revisione del registratore di schermo integrato. Le novità, individuate nel codice della beta di Android 16 QPR2, indicano una chiara direzione: trasformare una funzione semplice e limitata in un vero strumento avanzato di produttività e creazione di contenuti.

Una funzione nata nel 2020, ma mai davvero matura

La registrazione schermo è arrivata ufficialmente con Android 11 nel 2020, colmando una lacuna storica del sistema operativo. Negli anni successivi Google si è limitata a piccole migliorie — come la possibilità di catturare solo una singola app o di mostrare la durata nella barra di stato — ma l’esperienza complessiva è rimasta rudimentale rispetto a quella offerta da software di terze parti. Con l’arrivo della Modalità Desktop di Android 16, pensata per trasformare smartphone e tablet in postazioni da lavoro simili a un PC, il registratore diventa finalmente uno strumento professionale.

Toolbar flottante e fotocamera selfie: un’interfaccia tutta nuova

Il primo grande cambiamento riguarda l’interfaccia. La classica finestra di dialogo a comparsa sarà sostituita da una toolbar flottante compatta, che resterà visibile senza coprire il contenuto dello schermo. Semplice, discreta e perfetta per i grandi display di tablet e notebook Android.

Tra le nuove opzioni compare anche una delle richieste più attese: la possibilità di registrare contemporaneamente lo schermo e la fotocamera frontale, in una finestra picture-in-picture. Una funzione pensata per creator, docenti e gamer, che potranno realizzare tutorial o gameplay con il proprio volto in sovrimpressione, senza app esterne. Un’altra grande novità riguarda la fase successiva alla registrazione. Finora, Android si limitava a mostrare una notifica con il link al file video.

Con il nuovo aggiornamento, al termine della registrazione si aprirà una schermata dedicata, molto simile a quella degli screenshot, con un player integrato e quattro pulsanti di azione rapida:

Ripeti: per avviare subito una nuova registrazione;

per avviare subito una nuova registrazione; Modifica: per aprire il video in un editor compatibile;

per aprire il video in un editor compatibile; Elimina: con conferma di sicurezza;

con conferma di sicurezza; Condividi: per inviare il file direttamente ad altre app o contatti.

Un approccio che rende il flusso di lavoro più immediato e coerente, soprattutto in ottica desktop.