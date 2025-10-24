Netflix amplia l’interattività: arrivano i voti in tempo reale e nuovi giochi

Netflix sta puntando con decisione sull’interattività, ampliando un progetto che non si limita più al mondo del gaming ma mira a coinvolgere direttamente lo spettatore. Durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre 2025, il co-CEO Greg Peters ha spiegato che l’obiettivo è trasformare il modo in cui il pubblico vive le storie sullo schermo, integrando elementi di partecipazione attiva.

Peters ha chiarito che, finora, la piattaforma aveva descritto questo percorso come legato ai videogiochi, ma in realtà si tratta di qualcosa di più ampio: “Vogliamo capire come l’interattività possa affiancare la narrazione tradizionale e permettere nuove esperienze di intrattenimento”. Una visione che conferma la volontà di Netflix di fondere racconto e partecipazione, andando oltre la semplice fruizione passiva.

Il pubblico potrà votare in diretta

La principale novità riguarda l’introduzione del voto in tempo reale, una funzione che consente di partecipare attivamente agli eventi live. Il primo test è partito con Dinner Time Live with David Chang, mentre un secondo esperimento è previsto per gennaio con il ritorno del talent show Star Search. Netflix intende ampliare gradualmente queste possibilità, offrendo strumenti che aumentino il coinvolgimento e rendano l’esperienza più dinamica.

Parallelamente continua lo sviluppo del settore gaming, in particolare dei party game giocabili su televisore tramite smartphone. Questi titoli saranno accessibili dalla scheda dedicata sulla piattaforma e non richiederanno controller esterni. Peters ha evidenziato come la semplicità d’uso sia essenziale per avvicinare il pubblico: “Scorrete, scegliete e giocate: tutto deve essere immediato”.

L’interattività come nuova forma di racconto

Netflix prevede di espandere ulteriormente questa filosofia, investendo in giochi ispirati alle proprie serie, produzioni per bambini e contenuti globali. L’idea è creare un ecosistema in cui lo spettatore non resti più soltanto davanti allo schermo, ma partecipi, scelga e influenzi ciò che accade.

Con i voti in diretta e i giochi condivisi, la piattaforma definisce una nuova frontiera dell’intrattenimento, dove la narrazione diventa sempre più personale e partecipativa.