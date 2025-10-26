Meta AI, app in continua crescita grazie alle novità inserite

La nuova applicazione di Meta, Meta AI, continua a registrare numeri da capogiro grazie all’ utilizzo così elevato del suo prodotto. Secondo i dati di Similarweb, fino al 17 ottobre gli utenti attivi giornalieri erano 2,7 milioni rispetto ai 775.000 del mese prima. Oltre a questo anche i download sono aumentati raggiungendo le 300.000 installazioni al giorno. Tutto questo dimostra un ampio successo da parte degli utenti grazie alle migliore apportate dalla società per renderla molto efficiente. Inoltre sembra intenzionata a superare tutte le altre app che utilizzano l’ AI realizzate da Meta proprio grazie al numero di utenti che la utilizza.

Una particolarità che probabilmente avrà aumentato la popolarità dell’ applicazione è il lancio del nuovo feed Vibes. Grazie ad esso gli utenti potranno esplorare brevi video generati dall’ intelligenza artificiale. Lo scopo è quello di ampliare le capacità dell’ applicazione rendendola non solo un semplice assistente AI, ma anche uno strumento di intrattenimento visivo molto avanzato. Proprio l’ uscita di questa nuova funzione avrebbe aumentato il numero di utenti possessori dell’ applicazione. Questo perché vengono ampliate le capacità con funzioni molto sempre nuove soprattutto nel mondo dell’ intelligenza artificiale.

Meta AI, un successo destinato a crescere

La crescita esponenziale di Meta AI arriva in un momento in cui la società sta lanciando Sora, il generatore di video di OpenAI. Questo potrebbe significare una possibile sperimentazione da parte degli utenti delle due applicazioni. L’ altra possibilità potrebbe essere legata all’ accesso limitato imposto da OpenAI nel suo prodotto. In questo caso prevale la scelta su Meta AI poiché è un’ applicazione libera ad accesso illimitato. Le altre applicazioni di Meta che utilizzano l’ intelligenza artificiale hanno visto un decremento decremento globale proprio legato alla nascente app. Infatti mentre Meta AI ha registrato un aumento del 15,58%, ChatGPT ha registrato un calo del 3,51% così come Grok e Perplexity che hanno avuto un decremento di 7,35% e 2,29%. Le nuove alternative di utilizzo proposte da Meta AI hanno evidentemente rispettato le esigenze degli utenti.

Con Meta AI ci saranno nuove possibilità di utilizzo dell’ intelligenza artificiale, non solo come semplice assistente vocale ma come un’ applicazione autonoma in grado di svolgere compiti più complessi.