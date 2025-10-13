OpenAI: Sora arriva anche su Android

L’arrivo di Sora su Android rappresenta uno dei passaggi più attesi nella strategia di OpenAI. L’azienda, dopo il debutto su iOS a fine settembre, amplia ora la portata della propria piattaforma di generazione video. La scheda dell’app è comparsa nel Google Play Store, segnando il primo passo verso il rilascio ufficiale. Al momento, però, gli utenti non possono ancora procedere al download. È disponibile solo la pre-registrazione, riservata ai mercati di Stati Uniti e Canada. L’indicazione è emersa attraverso un post su X, firmato da Artem Russakovskii, fondatore di Android Police. Quest’ultimo ha segnalato la presenza dell’app nel catalogo digitale di Google. Un dettaglio apparentemente minore, ma che conferma l’imminenza del lancio e la volontà di OpenAI di ampliare la propria base d’utenza.

OpenAI lancia Sora anche sui dispositivi Android

Sora nasce come estensione del modello Sora 2, parte della seconda generazione di strumenti per la creazione video tramite intelligenza artificiale. La piattaforma non si limita a tradurre un testo in immagini in movimento. Costruisce una esperienza visiva interattiva, adattata alle preferenze e allo stile dell’utente. Il principio è quello di un dialogo creativo tra persona e algoritmo.

Tra le caratteristiche più discusse c’è la funzione dei “camei”, che consente di apparire nei video con il proprio volto o con quello di conoscenti che abbiano espresso il consenso. L’applicazione richiede una breve registrazione audio-video per verificare l’identità e catturare i tratti del viso, necessari alla riproduzione realistica nei contenuti generati. A tal proposito, riguardo la privacy, OpenAI sottolinea che ogni utente mantiene il controllo completo sull’uso della propria immagine. Potendo stabilire in quali contesti e da chi essa può essere impiegata.

Anche se manca ancora una data ufficiale di rilascio, l’azienda punta a concludere la distribuzione entro la fine dell’autunno. La progressiva integrazione di Sora nei diversi sistemi operativi segna un’evoluzione significativa del rapporto tra tecnologia e creatività.