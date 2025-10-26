Navi inquinanti, l’ obiettivo per l’ UE è zero emissioni entro il 2050

Negli oceani circolano moltissime navi che contribuiscono alla creazione di gas dannosi per l’ ambiente aumentando così l’ inquinamento. Per questo motivo è stata istituita un’ organizzazione chiamata International Marine Organization in modo da realizzare dei piani per controllare le emissioni delle navi. Infatti l’ obiettivo predisposto è di arrivare a zero emissioni nette entro il 2050. Per il momento però, a causa di un mancato accordo tra i Paesi Europei, l’ obiettivo è stato rimandato di un anno in modo da garantire l’ effettiva organizzazione dei vari Stati.

Da questo rinvio ne esce vincitore Trump che era contrario alla decisione di zero emissioni poiché considerava il prezzo da pagare per le emissioni di gas serra come una tassa sul carbonio. Questa visione però è completamente diversa da quella di IMO dato che si tratta solamente di un metodo per ridurre le emissioni. Infatti le navi considerate non inquinanti verranno ricompensate con una certa somma di denaro. Le navi che al contrario sono molto inquinanti dovranno pagare una somma di denaro corrispondente alle emissioni prodotte.

Navi inquinanti, ecco il programma IMO Net-Zero

Il programma firmato dagli stati membri doveva entrare in vigore questi giorni ma come abbiamo visto è stato rimandato di un anno. L’ obiettivo è quello di arrivare a zero emissioni entro il 2050 utilizzando dei carburanti meno inquinanti. Per decretare il livello di inquinamento delle navi è stato istituito un indice chiamato GHG Fuel Intensity che misura la quantità di gas serra emessa per unità di energia utilizza espressa in gCO 2 eq/MJ. Questo regolamento è rivolto alle navi oceaniche con peso lordo superiore alle 5.000 tonnellate responsabili dell’ 85% delle emissioni globali del trasporto marittimo. L’ organizzazione IMO riceve i pagamenti delle navi inquinanti che utilizza per ricompensare quelle non inquinanti oltre che contribuire alla ricerca.

Questo tipo di progetto è fondamentale per contribuire a ridurre le emissioni di gas serra anche da parte delle navi che circolano nell’ oceano. Per il momento l’ obiettivo è stato rinviato ma sarà un avviso importante per i prossimi progetti in programma per ridurre le emissioni.