Riduzione importante sull'acquisto di Lenovo IdeaPad Slim 5x su Amazon, ecco la spesa finale.

scritto da Denis Dosi
Amazon da sogno con lo sconto sul Lenovo IdeaPad Slim 5x: il prezzo è scontato di 250 euro

Ottimo sconto per tutti gli utenti su Amazon, arriva la promozione che nessuno si aspettava di vedere, prevede una forte riduzione sul valore iniziale di acquisto del Lenovo IdeaPad Slim 5x, notebook di ultima generazione caratterizzato dalla presenza di un display OLED da 14 pollici di diagonale, capace di raggiungere un livello di dettaglio e di nitidezza davvero unico nel suo genere, almeno per la medesima fascia di prezzo. La risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel) è perfetta per riuscire a godere di ottimi contenuti, e di un rispetto della gamma cromatica davvero eccellente.

Lo sconto che tutti possono effettivamente cogliere subito al volo coinvolge un prodotto che si basa sull’architettura ARM nel SoC, difatti integra processore Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100), affiancato dalla presenza della GPU Adreno integrata (quindi non dedicata), con una configurazione che prevede la presenza di 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il sistema operativo, a scanso di equivoci di vario genere, è ovviamente Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software da sottolineare.

Amazon da sogno con una promozione folle sul Lenovo IdeaPad Slim 5X

Amazon è pronta a riservare uno sconto davvero inatteso sul prezzo di questo prodotto, si parte da un listino di 999 euro, per scendere rispettivamente del 25%, pari a circa 250 euro, e arrivare così a dover sostenere una spesa finale che corrisponde esattamente a 749 euro. L’ordine è da effettuare subito qui.

    In vendita potete trovare un’unica colorazione, lo chassis è realizzato nel giusto mix tra metallo e plastica, con finitura opaca spazzolata davvero bella alla vista e al tatto, fermo restando essere un prodotto facilmente trasportabile, date le sue relative ridotte dimensioni e un peso tutt’altro che impossibile. La garanzia è della durata di 2 anni dalla ricezione del prodotto a domicilio.

