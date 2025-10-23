Apple AirPods 4, il prezzo AMAZON è RIDICOLO oggi

Le Apple AirPods 4 possono oggi essere vostre con un risparmio estremamente importante, offrendo di conseguenza la possibilità di raggiungere una spesa bassissima su Amazon, mettendo in campo tutta la tecnologia e l’esperienza dell’azienda di Cupertino, coltivata nel corso dei numerosi anni di presenza sul mercato.

Le cuffiette sono tecnicamente utilizzabili con qualsiasi dispositivo in commercio, grazie alla connettività bluetooth, sebbene sia caldamente consigliato l’utilizzo con i prodotti Apple, proprio perché è possibile accedere alla totalità delle funzioni ed è possibile goderne appieno, senza limiti o vincoli particolari. Il prodotto, a differenza della variante Pro, non è invasivo all’interno del canale uditivo, difatti si vanno a poggiare nel padiglione, offrendo una buona ergonomia, senza l’ausilio di gommini, risultando perfettamente adatte a tutti, anche se meno stabili e affidabili.

La variante di cui vi parliamo oggi non prevede la cancellazione attiva del rumore (o ANC), viene commercializzata con una piccola custodia di ricarica, che si collega alla presa di corrente tramite la porta USB-C, realizzata in plastica, con la canonica colorazione bianca e il design che da sempre contraddistingue i prodotti di casa Apple.

Apple AirPods 4, che offerta incredibile oggi su Amazon

Nessuno si sarebbe effettivamente mai aspettato di poter spendere così poco sull’acquisto delle Apple AirPods 4, difatti si parte da un listino già basso, pari a 149 euro, e per questo motivo ci stupiamo dell’ulteriore sconto di 20 euro, che le porta a un prezzo finale di soli 129 euro (offerta del 13% solo per poco tempo). Collegatevi subito a questo link per l’acquisto.

Come i più attenti conoscitori del mondo Apple sapranno, il prodotto in oggetto non viene commercializzato in colorazioni differenti da quella bianca classica, ma allo stesso tempo sono acquistabili custodie di vario genere che ne ampliano indiscutibilmente la versatilità e la personalizzazione.