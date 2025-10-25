WhatsApp: dal 2026 addio a ChatGPT in via definitiva

Una funzionalità aggiuntiva che da tempo è presente all’interno di WhatsApp, consiste nella possibilità di utilizzare all’interno di una chat specifica il noto bot di intelligenza artificiale ChatGPT, una collaborazione tra le due aziende infatti ha permesso l’introduzione del software grazie allo sviluppo e alla gestione delle API apposite, cosa che ovviamente ha migliorato l’esperienza d’uso sia di un software che dell’altro.

Molti utenti dunque hanno iniziato ad utilizzare ChatGPT proprio come una chat qualunque all’interno della propria casella WhatsApp, elemento che purtroppo a partire dal 15 gennaio 2026 non sarà più possibile fare, sembra infatti che un cambiamento di policy all’interno di WhatsApp escluda la possibilità di utilizzare ChatGPT insieme ad altri software di terze parti simili, tutto ciò è stato reso noto proprio da Meta la quale per l’appunto ha sottolineato come la collaborazione con OpenAI non sarà più possibile.

La risposta

Ovviamente la prima risposta è arrivata proprio dalla società proprietaria di ChatGPT che si è soffermata soprattutto sul proprio impegno nel garantire una facile e immediata migrazione della propria chat presente su WhatsApp con ChatGPT all’interno della piattaforma web o mobile, la società infatti invita ad effettuare la migrazione per evitare di perdere i propri contenuti, magari molto importanti, OpenAI ha rilasciato un comunicato che recita: “A partire dal 15 gennaio 2026, a seguito di un cambiamento delle politiche e dei termini di WhatsApp, ChatGPT non sarà più disponibile su WhatsApp. OpenAI è già al lavoro per rendere la transizione il più semplice possibile per tutti gli utenti. Sarà possibile continuare le conversazioni su ChatGPT – disponibile su iOS, Android, web e ChatGPT Atlas – dove trovare anche funzionalità aggiuntive come conversazioni vocali, ricerche approfondite e caricamento di file.”.

Questo cambiamento impatterà all’incirca 50 milioni di utenti che per l’appunto utilizzano ChatGPT su WhatsApp ed è sembrato a tutti un fulmine sereno che potrebbe essere sinonimo di una rottura un po’ più traumatica di quanto possa sembrare.