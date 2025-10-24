Xiaomi Self-Install Smart Lock: la serratura intelligente che si monta in pochi minuti

Xiaomi amplia il proprio ecosistema per la casa intelligente con la Self-Install Smart Lock. Si tratta di una serratura smart progettata per essere installata da chiunque, senza necessità di conoscenze o interventi tecnici particolari. Presentata ufficialmente sul sito dell’azienda, la nuova serratura punta a eliminare uno dei principali ostacoli alla diffusione dei dispositivi connessi, la complessità dell’installazione.

Il sistema si compone di due unità. Nello specifico vi è un modulo meccanico interno, che si applica sopra la serratura esistente, e una tastiera esterna dotata di lettore biometrico. In pochi minuti, una porta tradizionale può trasformarsi in un ingresso connesso, gestibile tramite smartphone o comandi vocali. Non serve sostituire il cilindro né utilizzare trapani. Basta fissare il corpo principale e collegarlo via Bluetooth o Wi-Fi all’app Xiaomi Home per completare la configurazione.

Xiaomi porta Matter nella domotica delle serrature con la nuova Self-Install Smart Lock

La serratura offre numerose modalità di accesso, impronta digitale, codici PIN temporanei o permanenti, controllo tramite app, comandi vocali e, in caso di emergenza, la chiave fisica di riserva. Xiaomi dichiara una precisione biometrica del 99,3%, con tempi di sblocco quasi istantanei.

Uno degli aspetti più rilevanti di questo modello è la compatibilità con Matter. Parliamo dello standard universale per la smart home che consente l’integrazione con i principali ecosistemi. Ne sono un esempio Google Home, Amazon Alexa, AppleHome e Samsung SmartThings. Ciò significa che la serratura non è vincolata esclusivamente all’ambiente Xiaomi. Ma può essere gestita insieme a prodotti di altri marchi, ampliando la libertà dell’utente.

Il dispositivo include funzioni di sicurezza avanzate. Tra queste vi sono notifiche in tempo reale sugli accessi, monitoraggio dello stato della porta e avvisi in caso di tentativi di manomissione. È disponibile anche un sensore opzionale per la chiusura automatica, ideale per chi tende a dimenticare la porta aperta. L’alimentazione avviene tramite batterie ricaricabili, con un’autonomia di diversi mesi e avviso automatico quando è necessario il cambio o la ricarica. Insomma, con questa serratura, Xiaomi punta a semplificare la sicurezza domestica e a rendere la domotica accessibile anche a chi non ha esperienza tecnica.