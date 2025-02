Google rinnova Home e Assistant con nuove funzionalità

In questi giorni Google sta lavorando su un’importante innovazione per gli utenti del programma di anteprima pubblica di GoogleHome. La nuova funzionalità consentirà di far scorrere rapidamente le registrazioni delle telecamere di sicurezza con un semplice doppio tap.

Tale opzione permette di avanzare o tornare indietro di dieci secondi con un tocco. Rendendo così più agevole la consultazione dei video registrati. In precedenza, invece, per navigare nella timeline era necessario tenere premuto il dito sullo schermo e trascinarlo avanti o indietro.

Un nuovo volto per Google Assistant e l’arrivo di Amazon Music

L’aggiornamento migliora notevolmente la fruizione dei contenuti video su Google Home. In quanto ispirato alle interfacce dei principali servizi di streaming come YouTube. Il colosso di Mountain View ha già rilasciato informazioni su questa novità nel portale di supporto dedicato agli utenti dell’anteprima pubblica. Anche se, al momento, la documentazione è disponibile solo in lingua inglese. La funzione sarà resa disponibile a tutti gli iscritti gradualmente già nelle prossime settimane. Però per chi desidera provarla in anticipo, è possibile richiedere l’accesso al programma direttamente dall’app Google Home. Basta selezionare la voce “Anteprima pubblica” nelle impostazioni.

Oltre ai miglioramenti su Google Home, anche GoogleAssistant riceve un aggiornamento grafico importante. L’interfaccia delle impostazioni infatti, ora include una barra di ricerca più grande e arrotondata. Dunque più coerente con il design adottato in molte altre applicazioni di Google. In più, la sezione “Hey Google e Voice Match” è stata rinominata semplicemente “VoiceMatch”. In modo da rendere più intuitiva la navigazione all’interno delle impostazioni. Il tema grafico è stato ulteriormente perfezionato, con una maggiore differenziazione tra le modalità chiara e scura.

Un’altra novità rilevante riguarda l’integrazione di Amazon Music tra i servizi di streaming musicale disponibili su smart speaker e smartdisplay Nest. Le persone ora possono impostarlo come servizio predefinito accedendo alle impostazioni dell’assistente vocale. Tale aggiunta amplia le opzioni disponibili, affiancandosi a YouTube Music, Spotify, AppleMusic e Deezer. Le prime segnalazioni di questa integrazione risalgono a dicembre. Ma Google ha confermato ufficialmente la novità tra gennaio e febbraio con un aggiornamento del portale di supporto.