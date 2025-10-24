Google Messaggi sposa il design Material 3 Expressive

Google Messaggi

Google continua l’opera di rinnovamento grafico delle sue applicazioni con l’adozione del linguaggio Material 3 Expressive, e questa volta è il turno di Google Messaggi, che riceve un aggiornamento mirato all’interfaccia e in particolare al menu dell’account utente. Il restyling segna un ulteriore passo verso l’uniformità visiva dell’ecosistema Android.

Un’interfaccia più coerente con Material 3 Expressive

Dopo l’introduzione graduale del nuovo linguaggio grafico su app come Gmail, Drive e Calendar, anche Google Messaggi ha ora completato il passaggio a Material 3 Expressive, la declinazione più evoluta e “dinamica” del Material Design. La differenza si nota subito: il menu dell’account non si apre più come un overlay flottante, ma come una pagina a schermo intero, più ordinata e coerente con il resto delle app Google. La nuova sezione si apre toccando la foto profilo in alto a destra e presenta una struttura suddivisa per blocchi tematici, con i classici container tondeggianti tipici dello stile Expressive.

Tutte le novità del nuovo menu account

La prima area, intitolata “Altri contenuti di questa app”, offre scorciatoie rapide verso:

Il tuo profilo

Archiviati

Messaggi bloccati e spam

Contrassegna tutti come letti

Accoppiamento dispositivo

Segue la sezione dedicata a I tuoi dati in Messaggi, con collegamenti diretti alle Impostazioni, alla Guida e al Feedback. L’obiettivo è rendere la navigazione più chiara e coerente, eliminando le sovrapposizioni visive e migliorando l’accessibilità su schermi di varie dimensioni. Questo aggiornamento fa parte della versione 20250922_00_RC00+ di Google Messaggi, attualmente in rollout globale sia nel canale stabile che in quello beta.

Il nuovo design del menu account allinea finalmente Google Messaggi alle altre app dell’ecosistema che hanno già adottato il menu unificato Material 3 Expressive. Tra queste figurano Gmail, Contatti, Drive e Gemini, mentre Google Telefono resta una delle poche applicazioni a non avere ancora un selettore di account integrato.