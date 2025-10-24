Google Pixel 11, i primi test affidati ai Superfans: il nuovo smartphone con il contributo degli utenti

Google prepara il prossimo top di gamma coinvolgendo direttamente la community: secondo Bloomberg, alcuni Superfans sono stati invitati a candidarsi per provare l’hardware del futuro Pixel 11 prima della presentazione. Il gruppo sarà composto da 15 persone selezionate in base alla “profondità della conoscenza e alla passione per i dispositivi e il software Google Pixel”. Restano esclusi minorenni, giornalisti, dipendenti dell’azienda e membri di enti governativi. Il compito non sarà vetrina, ma lavoro: ai partecipanti verrà richiesto di indicare con precisione quali aspetti del prodotto meritano interventi o miglioramenti.

Il programma Trusted Tester

Il documento visionato conferma che il Trusted Tester è pensato per raccogliere feedback in fase di sviluppo, non su un prototipo da esposizione. I selezionati dovranno utilizzare custodie dedicate fornite da Google per occultare l’estetica del dispositivo ed evitare che il design circoli prima del tempo. È previsto un accordo di riservatezza, con divieto di divulgazione di immagini e dettagli. L’obiettivo è misurare l’esperienza reale su base quotidiana, lontano dai laboratori, e riportare rapidamente criticità e suggerimenti al team del prodotto.

Design: ciclo biennale o triennale?

Le ultime due generazioni, Pixel 9 e Pixel 10, hanno condiviso un’impostazione estetica simile, con differenze marginali. Nelle parole del Chief Design Officer Ivy Ross, il brand tende a reimpostare il linguaggio ogni “due o tre anni”. Questo lascia uno spiraglio interpretativo: Pixel 11 potrebbe inaugurare un corso stilistico nuovo o, al contrario, rappresentare la chiusura del ciclo iniziato nel 2024. In quest’ottica, il ricorso a custodie che celano il look ha senso operativo: è più semplice testare sul campo un device dal design non rivoluzionario senza generare fughe di notizie ingestibili.

Disponibilità geografica

Il programma, al momento, non è universale. La finestra di candidatura riguarda Stati Uniti, Regno Unito e Germania. L’assenza dell’Italia dal perimetro iniziale limita la platea europea coinvolta, ma chiarisce l’impostazione prudente del progetto: partire da mercati chiave, raccogliere dati, calibrare gli interventi sull’hardware e proseguire con maggiore sicurezza verso il lancio ufficiale.