Ad
NewsTelefonia

Google Pixel 11, i primi test affidati ai Superfans: il nuovo smartphone con il contributo degli utenti

Google coinvolge i Superfans nello sviluppo del Pixel 11 con un programma di test riservato, sono solo 15 gli utenti selezionati che potranno provarlo in anteprima

scritto da Felice Galluccio
Google Pixel 11

Google prepara il prossimo top di gamma coinvolgendo direttamente la community: secondo Bloomberg, alcuni Superfans sono stati invitati a candidarsi per provare l’hardware del futuro Pixel 11 prima della presentazione. Il gruppo sarà composto da 15 persone selezionate in base alla “profondità della conoscenza e alla passione per i dispositivi e il software Google Pixel”. Restano esclusi minorenni, giornalisti, dipendenti dell’azienda e membri di enti governativi. Il compito non sarà vetrina, ma lavoro: ai partecipanti verrà richiesto di indicare con precisione quali aspetti del prodotto meritano interventi o miglioramenti.

Il programma Trusted Tester

Il documento visionato conferma che il Trusted Tester è pensato per raccogliere feedback in fase di sviluppo, non su un prototipo da esposizione. I selezionati dovranno utilizzare custodie dedicate fornite da Google per occultare l’estetica del dispositivo ed evitare che il design circoli prima del tempo. È previsto un accordo di riservatezza, con divieto di divulgazione di immagini e dettagli. L’obiettivo è misurare l’esperienza reale su base quotidiana, lontano dai laboratori, e riportare rapidamente criticità e suggerimenti al team del prodotto.

Design: ciclo biennale o triennale?

Le ultime due generazioni, Pixel 9 e Pixel 10, hanno condiviso un’impostazione estetica simile, con differenze marginali. Nelle parole del Chief Design Officer Ivy Ross, il brand tende a reimpostare il linguaggio ogni “due o tre anni”. Questo lascia uno spiraglio interpretativo: Pixel 11 potrebbe inaugurare un corso stilistico nuovo o, al contrario, rappresentare la chiusura del ciclo iniziato nel 2024. In quest’ottica, il ricorso a custodie che celano il look ha senso operativo: è più semplice testare sul campo un device dal design non rivoluzionario senza generare fughe di notizie ingestibili.

Disponibilità geografica

Il programma, al momento, non è universale. La finestra di candidatura riguarda Stati Uniti, Regno Unito e Germania. L’assenza dell’Italia dal perimetro iniziale limita la platea europea coinvolta, ma chiarisce l’impostazione prudente del progetto: partire da mercati chiave, raccogliere dati, calibrare gli interventi sull’hardware e proseguire con maggiore sicurezza verso il lancio ufficiale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!