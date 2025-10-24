Threads introduce le chat di gruppo: un nuovo passo avanti

Threads continua a evolversi e conferma la strategia di Meta di trasformarlo in un vero social conversazionale. Dopo il debutto dei messaggi diretti lo scorso luglio, l’app lanciata nel 2023 come estensione di Instagram introduce ora i gruppi nei messaggi privati. Tale novità consente di creare chat collettive con un massimo di 50 partecipanti, offrendo uno spazio per condividere idee, contenuti e discussioni.

Il rilascio è graduale, ma la funzione è già disponibile per alcuni utenti. L’obiettivo è quello di ampliare le possibilità di interazione senza rinunciare al controllo e alla privacy. Per creare una chat basta avviare una nuova conversazione e aggiungere utenti che seguono l’autore. Meta, per ora, limita l’accesso ai soli follower per evitare spam e contatti indesiderati, ma ha annunciato l’arrivo di un sistema di inviti tramite link diretto, utile per includere nuovi partecipanti in modo più semplice e sicuro.

Threads in Europa: la messaggistica privata debutta anche nel Vecchio Continente

Ogni gruppo può essere personalizzato con un nome, come già avviene su WhatsApp e Messenger, segno di una chiara continuità all’interno dell’ecosistema Meta. Anche se Threads mantiene una propria identità, la società sembra voler integrare le logiche dei suoi diversi servizi, creando una rete di comunicazione sempre più coerente e interconnessa.

In contemporanea al lancio delle chat di gruppo, Meta ha annunciato che la funzione di messaggistica sarà finalmente disponibile anche per gli utenti europei. Nei prossimi giorni, infatti, chi utilizza Threads nell’Unione Europea potrà accedere ai messaggi diretti e a quelli di gruppo, con tutte le funzioni di sicurezza già attive in altri mercati.

Le impostazioni permetteranno di gestire richieste da utenti sconosciuti, visualizzare messaggi sospetti in una cartella separata e allegare immagini, video e GIF. Emily Dalton Smith, Head of Product per Threads, ha spiegato che la messaggistica rappresenta “uno dei pilastri del futuro della piattaforma”, confermando l’ambizione di Meta di far crescere Threads come luogo di dialogo aperto ma controllato.