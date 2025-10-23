WhatsApp: in arrivo il blocco delle spam con un limitatore di messaggi

Un elemento sicuramente di pregio per quanto riguarda WhatsApp e la sua enorme popolarità, tutti usano WhatsApp e il numero di utenti presente sulla piattaforma è davvero impressionante, tutto ciò oltre che rappresentare un elemento di vanto per l’applicazione purtroppo espone tutti quanti ad una serie di problemi tra cui il più conosciuto sicuramente è il fenomeno dello spam, nello specifico parliamo dell’invio intensivo di messaggi ad uno o più utenti con l’obiettivo o di truffarli o comunque di recare fastidio non desiderato.

Questo fenomeno ovviamente può creare molti problemi agli utenti poiché può far perdere di vista i messaggi importanti e allo stesso tempo può esporre chi ci capita anche a tentativi di truffa decisamente ingegnosi, di conseguenza WhatsApp fin dall’inizio sia interrogata su come poter arginare il fenomeno e sembra che recentemente abbia introdotto in fase di test la soluzione, scopriamo di cosa si tratta.

Un limitatore ai messaggi

Sembra che WhatsApp all’interno dei propri canali di test stia per l’appunto testando un blocco automatico all’invio di messaggi verso utenti che non ci rispondono, nello specifico quando si invia un messaggio a qualcuno che non risponde, scatta un conteggio dei messaggi inviati e una volta arrivati ad un limite prestabilito da WhatsApp non sarà più possibile inviare i messaggi a quell’utente, il limite non è stato dichiarato e solo WhatsApp sa quale sia, probabilmente lo scopriremo una volta che la funzionalità verrà approvata.

WhatsApp si è espressa in merito questa decisione sottolineando che per gli utenti normali in termini pratici non dovrebbe cambiare assolutamente nulla poiché coloro che usano WhatsApp in modo lecito, ovviamente parlano con persone che generalmente rispondono ai loro messaggi, si tratta dunque di una funzionalità integrata all’interno della chat in modo silente, ma che servirà a impedire a coloro che utilizzano WhatsApp in modo improprio di continuare a farlo aumentando di fatto il benessere per gli utilizzatori normali.