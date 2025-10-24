Nest Mini e Nest Audio si aggiornano: ecco un nuovo gioco di luci per Gemini for Home

Nest

A pochi giorni dall’arrivo ufficiale di Gemini for Home, previsto per la fine del mese, Google ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento firmware dedicato ai suoi smart speaker Nest Audio e Nest Mini. L’update introduce una piccola ma evidente novità estetica: un nuovo schema di luci multicolore che accompagna l’attivazione vocale degli assistenti domestici.

Un’anteprima colorata del futuro con Gemini

Fino ad oggi, i dispositivi Nest rispondevano al comando “Ehi Google” illuminandosi con le classiche quattro luci bianche, una caratteristica rimasta invariata sin dal lancio dei modelli originali. Con la nuova versione firmware 3.77.500695, Google introduce invece una sequenza luminosa ad arcobaleno, che alterna i colori blu, rosso, giallo e verde.

Questa animazione compare nel momento in cui viene riconosciuto il comando vocale, per poi tornare al tradizionale schema a quattro punti bianchi. Il risultato è un effetto visivo più vivace e distintivo, pensato per accompagnare la futura transizione da Google Assistant a Gemini, il nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale generativa.

Maggiore visibilità e differenze tra i modelli

Secondo le prime segnalazioni degli utenti iscritti al Preview Program, il nuovo gioco di luci è particolarmente evidente sui modelli Chalk e Charcoal, mentre risulta più tenue nella colorazione Coral, dove il contrasto tra LED e scocca è minore. Alcuni utenti ricordano che, in passato, Google aveva testato una sequenza blu-viola, mai distribuita su larga scala. L’attuale effetto arcobaleno sembra quindi rappresentare la prima implementazione stabile di un sistema di illuminazione dinamico su Nest Mini e Audio.

L’update è in fase di rollout per chi ha aderito al programma di anteprima (Preview Program) e interessa sia Nest Mini, sia Nest Audio, oltre ai più datati Google Home e Google Home Mini. Per partecipare, basta:

Aprire l’app Google Home;

Selezionare lo smart speaker dall’elenco dei dispositivi;

Accedere alle informazioni sul dispositivo;

Iscriversi al programma di anteprima.

Una volta installato l’aggiornamento, il nuovo schema di luci diventa attivo automaticamente senza bisogno di ulteriori interventi.

Gemini for Home è alle porte

Tutto lascia pensare che questa modifica sia un passaggio preparatorio all’arrivo di Gemini for Home, previsto per il 28 ottobre negli Stati Uniti. La nuova versione dell’assistente porterà funzionalità basate sull’AI generativa, risposte più naturali e un’integrazione più profonda con i dispositivi domestici connessi. L’introduzione del gioco di luci multicolore potrebbe servire non solo come nuovo feedback visivo, ma anche come elemento identificativo dell’esperienza Gemini, distinguendola definitivamente dal classico Google Assistant.