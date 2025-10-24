Gemini arriva anche su Google TV: il rollout è adesso

Google TV

L’assistente AI di Google continua a espandersi oltre smartphone e tablet. Dopo i Pixel e i dispositivi Nest, Gemini è ora in rollout su alcune smart TV con Google TV, anticipando i tempi previsti. Parallelamente, l’app dell’assistente riceve nuove funzioni e un restyling grafico, mentre Google prepara anche un nuovo tema scuro ottimizzato per i display OLED.

Gemini debutta sulle Google TV a marchio Sony

Le prime segnalazioni arrivano da @GalaxyTechie su X: l’utente ha documentato l’arrivo di Gemini su una smart TV Sony Bravia con Android TV 14 e Google TV. Si tratterebbe della prima apparizione ufficiale dell’assistente AI su un televisore non TCL, anticipando il rollout annunciato a inizio settembre.

La schermata di configurazione mostra chiaramente la dicitura “Gemini for TV, your conversational AI assistant”. L’assistente, una volta abilitato, è in grado di rispondere a domande, accedere al contesto personale dell’utente e controllare i dispositivi domestici collegati a Google Home, il tutto direttamente dal televisore. Al momento, non è chiaro se si tratti di un test limitato o di un rilascio anticipato. Tuttavia, gli screenshot confermano che l’integrazione è già funzionante e che l’interfaccia è ottimizzata per l’uso su schermi di grandi dimensioni.

Durante la configurazione iniziale, gli utenti possono scegliere tra dieci voci differenti, le stesse disponibili sui dispositivi Nest. Curiosamente, la selezione non coincide con quella presente nella versione mobile dell’assistente, segno che Google sta uniformando l’esperienza tra i dispositivi domestici intelligenti.

Un dettaglio curioso è la vecchia icona di Gemini mostrata durante la procedura, differente dal logo multicolore attuale: un possibile indizio che si tratti ancora di una versione preliminare o attivata manualmente.

L’app di Gemini si rinnova: più ordine e meno “Estensioni”

Parallelamente, Google sta aggiornando anche l’app Gemini, sia nella versione mobile sia in quella Web. La sezione “App” (ex Estensioni) è stata completamente riorganizzata, con la rimozione di alcuni collegamenti diretti come Google Maps, Flights, Hotels e YouTube, ora integrati nativamente all’interno dell’assistente. Le App attualmente supportate sono:

Produttività: GitHub

Google Workspace: Gmail, Calendar, Documenti, Drive, Keep, Tasks

Comunicazione (mobile): Messaggi, Telefono, WhatsApp

Controllo dispositivi (mobile): Google Home, Utilità

Contenuti multimediali: Spotify, YouTube Music

L’obiettivo è semplificare l’esperienza d’uso, riducendo la complessità visiva e rendendo l’interazione con i servizi più fluida.