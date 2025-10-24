Iliad lancia Top 250 Plus e Top 300 Plus: più Giga e vantaggi in roaming

Dal 14 ottobre 2025, Iliad ha riaperto le porte al cambio offerta, introducendo due nuove tariffe destinate a consolidare la sua posizione nel mercato mobile italiano. Le Top 250 Plus e Top 300 Plus, rispettivamente a 9,99 e 11,99€ al mese, segnano un’evoluzione delle precedenti Giga 250 e Giga200. Oltre al nome, cambia anche la dotazione. Parliamo infatti di più Giga, soprattutto in roaming europeo, e nessun aumento di prezzo per i clienti che scelgono di aggiornare il piano.

Le offerte saranno disponibili fino alle 15:00 del 13 novembre 2025, salvo proroghe, e potranno essere attivate o cambiate gratuitamente tramite l’area personale, l’app ufficiale o le SIMBOX nei punti vendita. Il passaggio alle nuove versioni “Plus” è consentito anche a chi possiede già le offerte Top precedenti, garantendo un vantaggio concreto. Infatti il traffico dati incluso per il roaming UE passa a 25GB per la Top250 Plus e 30GB per la Top300Plus. Un aggiornamento che rafforza la competitività di Iliad rispetto ai principali operatori nazionali, offrendo un pacchetto più generoso a parità di costo.

Iliad: upgrade gratuiti, fibra scontata e più libertà per gli utenti

Con questo aggiornamento, Iliad conferma la propria filosofia “senza rimodulazioni” e continua a puntare sulla trasparenza come elemento distintivo. Il cambio offerta gratuito, disponibile anche per piani con lo stesso prezzo, rappresenta una politica rara nel settore. Insomma, chi sceglie Iliad non subisce rincari, ma riceve un miglioramento reale dei servizi.

Le nuove offerte “Plus” si affiancano alle già note Giga 150, Giga 180 e Dati 350, ma sono le uniche a includere un incremento dei Giga per il roaming UE. Tutte garantiscono minuti e SMS illimitati, supporto 5G fino a 1Gbps in download, VoLTE integrato e compatibilità con eSIM. Da settembre 2025, il passaggio da SIM fisica a eSIM ha un costo una tantum di 9,99€, indipendentemente dal piano.

I clienti con offerte da 9,99 euro o superiori potranno anche usufruire di sconti sulla fibra Iliadbox, con la versione Wi-Fi 7 a 21,99p€ e la Super a 29,99€ al mese, entrambe con pagamento automatico tramite carta o IBAN.