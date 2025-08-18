Android TV 14 arriva sulle Sony Bravia: cosa cambia davvero

Gli aggiornamenti delle smart TV Sony Bravia non arrivano certo con la stessa velocità di quelli per smartphone e tablet. È un po’ come aspettare una nuova stagione della tua serie preferita: sai che prima o poi uscirà, ma i mesi sembrano infiniti. Android TV 14, ad esempio, è stato lanciato a metà dello scorso anno e fino a poco tempo fa lo si poteva trovare solo su pochissimi dispositivi, come il Chromecast con Google TV.

Aggiornamento Android TV 14: come ottenere subito le nuove funzioni

Ora però qualcosa si muove. Da qualche giorno, diversi possessori di TV Sony stanno segnalando l’arrivo dell’aggiornamento, e non parliamo solo dei modelli più recenti: in alcuni casi si salta direttamente da Android TV 10 o 11 alla nuova versione. La curiosità cresce anche perché il rollout sembra riguardare soprattutto i modelli con chip Realtek, mentre chi ha un processore MediaTek dovrà ancora pazientare un po’.

Cosa cambia con Android TV 14? A livello generale, il sistema introduce nuove modalità di risparmio energetico (tre, per la precisione), una modalità picture-in-picture migliorata, maggiore fluidità e tempi di risposta più rapidi, soprattutto su dispositivi con poca RAM. In pratica, l’esperienza d’uso dovrebbe risultare più scorrevole, con un’interfaccia che risponde meglio ai comandi e una navigazione più immediata.

Il risparmio energetico ora è più personalizzabile: puoi scegliere se disconnettere completamente la TV da Internet, mantenere attivo solo il necessario per ricevere contenuti via Google Cast oppure lasciare attive anche le funzioni legate a Google Home. Un’attenzione non da poco, soprattutto per chi usa la TV come hub per la propria smart home.

E poi c’è la rinnovata funzione picture-in-picture, perfetta se vuoi seguire una partita mentre scorri YouTube o se ti piace tenere d’occhio due programmi allo stesso tempo. Certo, non tutti i modelli la riceveranno, ma per chi la otterrà sarà un bel passo avanti in termini di multitasking.

Se non vuoi aspettare la notifica automatica, puoi sempre controllare manualmente dalle impostazioni della TV oppure scaricare il firmware dal sito ufficiale Sony e installarlo tramite chiavetta USB. Un’operazione un po’ più “vecchia scuola”, ma che ti permette di avere subito tra le mani le novità di Android TV 14 senza restare in attesa.