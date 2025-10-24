Gboard: una funzione per digitare più velocemente, arriva l’auto-switch dopo l’apostrofo

Una piccola modifica può snellire parecchio la scrittura su Android. Nell’ultima beta di Gboard (v16.2.4.815623744) è comparsa, via teardown, una nuova opzione chiamata Auto-switch after apostrophe: l’ha individuata e attivata in prova Android Authority, chiarendo il comportamento atteso. Attivando l’impostazione, dopo aver toccato il tasto dell’apostrofo la tastiera torna automaticamente al layout alfabetico, senza dover premere di nuovo “ABC”.

Perché è utile la nuova funzione di Gboard in arrivo

Oggi l’apostrofo non compare sul layout lettere: per inserirlo occorre passare ai simboli con “?123”, toccare l’apostrofo e poi rientrare manualmente nelle lettere. Un’operazione ripetitiva per chi scrive contrazioni o possessivi (it’s, John’s) e, più in generale, per i testi che alternano spesso simboli e alfabetico (l’anno, dell’amico). Con l’Auto-switch il rientro è immediato e si elimina un tocco ogni volta, con un beneficio concreto sul ritmo di digitazione.

Gboard e la sua novità: supporto italiano disponibile

La funzione risulta in sviluppo e potrebbe non comparire nemmeno a chi usa la beta più recente: il rollout avverrà solo dopo le verifiche interne. Dal codice emerge il supporto a diverse lingue europee, tra cui inglese, francese, tedesco, olandese, greco, finlandese, danese, norvegese (Bokmål e Nynorsk), svedese, albanese, italiano, portoghese, turco, ucraino, polacco, ceco, gallese, macedone, catalano e galiziano. L’elenco indica un’introduzione ampia già in prima battuta.

Come si usa la l’auto-switch su Gboard

Il comportamento è semplice: si preme “?123”, si inserisce l’apostrofo, e Gboard rientra da sola nel layout lettere. Si tratta di una parità funzionale con la tastiera di iPhone, che adotta già da tempo un ritorno automatico dopo il simbolo. La mossa si inserisce in una serie di rifiniture recenti: poche ore prima, Google ha aggiunto la possibilità di variare la dimensione del font di Gboard in modo indipendente dal sistema, segnale di attenzione agli aspetti pratici dell’ergonomia.

Non sono indicate tempistiche pubbliche: l’Auto-switch arriverà quando i test confermeranno stabilità e coerenza nelle diverse lingue supportate. L’obiettivo è ridurre attrito nei passaggi frequenti tra simboli e lettere, con un intervento minimo sull’interfaccia e un vantaggio immediato per chi digita spesso testi con apostrofi e contrazioni su Android.