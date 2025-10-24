Truffa nuova e pericoli enormi: ecco il messaggio mail che deruba tutti

Anche oggi sarà difficile stare alla larga da una truffa, anzi ce ne sono ben due che si nascondono all’interno delle varie email degli utenti. In basso ci sono le informazioni riguardanti proprio i due inganni per far capire agli utenti come funziona.

Con questa nuova truffa bisogna fare molta attenzione, ecco quanto è pericolosa

Di truffe ormai ne è pieno il mondo e in questo caso purtroppo ce ne sono ben due pronte a fregare il prossimo. Stare attenti è fondamentale, siccome il problema potrebbe manifestarsi all’improvviso. Come si può vedere in basso, il primo testo parla di un casinò online:

“MAFIA CASINO: BONUS SENZA DEPOSITO CON 100

GIRI GRATIS!

Ciao utente,

Ottieni 100 GIRI GRATIS e un bonus di benvenuto del 100% su Mafia Casino!

Oggi ti presentiamo le migliori offerte di Mafia Casino.

Questo è un bonus senza deposito con 100 GIRI GRATIS!

Gioca con il bonus e preleva le vincite direttamente sul tuo conto bancario!

Inoltre, ricevi un bonus di benvenuto del 100% fino a €1000.

Nessun trucco, nessun ritardo — solo pura azione mafiosa!

Solo per un periodo limitato: richiedi subito il tuo bonus!

Gioca su Mafia Casino“.

Ci sono poi anche altri messaggi che purtroppo stanno girando con il solito intento, quello di abbindolare le persone fino a farle cascare in una rete molto pericolosa. In questo caso il messaggio sembra arrivare da una donna americana sviluppatrice di software che offre alla vittima in questione la possibilità di vedere le sue foto. Ecco il testo:

“Ehi,

Chiamami Ella, ho 31 anni e vengo da Austin. Di solito non scrivo per prima, ma tu sembri diverso.

Molti dicono che sono una persona che vale la pena conoscere.

Lavoro come sviluppatrice software, ma sono curiosa di vedere cosa può succedere.

Curioso di vedere le mie foto? Clicca qui. Vediamo dove ci porta questa cosa.

Non vedo l’ora,

Chloe

C1EFBUstAEoAIx5aAjpFWg0“.