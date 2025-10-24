Very Mobile, nuova promo low cost con due mesi gratis

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha reso disponibile una nuova versione di una delle sue offerte di rete mobile di punta. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di Very 5,99 MNP. Questa volta, l’operatore sta proponendo ben due mesi di rinnovo gratuiti e anche la possibilità di navigare con il 5G Full Speed di Very Mobile.

Very Mobile, arriva una nuova versione della super offerta dell’operatore

È stata da poco resa disponibile una nuova versione dell’offerta mobile dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta Very 5,99 MNP. Questa offerta era già stata proposta in passato dall’operatore. Ora, però, l’operatore ha deciso di riproporla con due novità rispetto a prima.

Una di queste sarà la possibilità di navigare con le reti di quinta generazione con il 5G Full Speed di Very Mobile. Oltre a questo, l’operatore ha anche deciso di proporre gratuitamente senza costi ben due mesi di rinnovo. In questo modo, ad un costo di 5,99 euro, gli utenti avranno inizialmente a disposizione ben tre mesi di rinnovo. Secondo quanto è emerso, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione soltanto online sul sito ufficiale dell’operatore.

Nel sito ufficiale è infatti presente una sezione con scritto “Passa a Very “. Si tratta quindi di un’offerta di tipo operator attack. Gli utenti la potranno attivare se richiederanno la portabilità da Iliad, Fastweb e altri operatori telefonici rivali. Sono però tuttavia esclusi gli utenti che richiederanno la portabilità da Kena, Spusu e ho Mobile.

Nello specifico, con l’offerta Very 5,99 MNP include ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati, come già detto per navigare anche con connettività 5G. Oltre a questo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare sempre verso tutti i numeri.