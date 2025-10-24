Apple pensa uno smartphone completamente diverso da quello a cui siamo abituati

Apple è da tempo interessata ad entrare nel settore degli smartphone pieghevoli e le voci sul presunto foldable con apertura a libro si susseguono ormai da tempo. Tuttavia, l’azienda di Cupertino starebbe valutando anche un form factor differente per creare una gamma di foldable completa.

Prendendo esempio da Samsung, gli ingegneri di Apple stanno studiano anche un possibile smartphone pieghevole con apertura a conchiglia. Questo modello si andrebbe ad affiancare a quello con apertura a libro, permettendo all’azienda di avere due foldable.

Sottolineiamo che al momento le informazioni disponibili sono estremamente frammentate, ma le prime indiscrezioni trapelate puntano in questa direzione. Stando a quanto condiviso dal ET News in un recente report, il pieghevole a libro debutterà nel 2026 mentre il foldable a conchiglia nel 2028.

Apple starebbe lavorando ad uno smartphone pieghevole con form factor a conchiglia da affiancare a quello dotato di apertura a libro

L’analista Kim Ki-hyun di Stone Partners ha riferito che Apple ha già individuato i fornitori chiave e stretto accordi per la produzione. Se questa notizia dovesse essere confermata, il progetto della mela non sarebbe un semplice esercizio di stile ma l’obiettivo è quello di arrivare a produrre realmente il dispositivo.

L’azienda di Cupertino sta lavorando segretamente alla messa a punto della cerniera oltre che allo sviluppo di nuovi materiali per il display. I primissimi prototipi creati possono vantare soluzioni avanzate tra cui pannelli LTPO abbinati al filtro colore su encapsulazione (COE).

Tale scelta consentirebbe due vantaggi principali, il primo è aumentare la luminosità del display e il secondo è ridurre la piega che, inevitabilmente, si forma sui dispositivi foldable. Chiaramente si tratta di voci di corridoio che Apple non confermerà a breve.

Sempre secondo le indiscrezioni, il device con apertura a libro avrà un pannello interno che arriverà a 7,8 pollici. In questo modo sarà possibile offrire la portabilità di uno smartphone tradizionale unito al display di un tablet. Per quanto riguarda il foldable a conchiglia, l’azienda della mela punterà sulla compattezza e l’eleganza come elementi distintivi.

Non resta che attendere maggiori dettagli.