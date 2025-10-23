Vertu Agent Q: il lusso su smartphone incontra l’AI

Vertu è un marchio che, quando torna a farsi sentire, lo fa con la spavalderia di chi non ha mai temuto il ridicolo o la nicchia. Ricordate quei telefoni che sembravano fatti per i magnati di un film anni Novanta? Bene, l’ex costola di Nokia, dopo una serie di montagne russe finanziarie che farebbero impallidire Wall Street, è di nuovo qui con una nuova creatura che urla esclusività: l’Agent Q. Non è solo uno smartphone, è un gigantesco punto esclamativo sul concetto di lusso estremo.

Agent Q, il nuovo Vertu che trasforma la tecnologia in alta sartoria digitale

Se guardiamo alla scheda tecnica, dobbiamo essere onesti, l’Agent Q non sta riscrivendo le regole della tecnologia mobile. Sotto il cofano c’è un motore solido: lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, 16 GB di RAM, e una memoria interna che arriva fino a 1 TB. Insomma, un top di gamma… dell’anno scorso. Lo schermo AMOLED è di alta qualità, con un refresh a 120 Hz per una visione super fluida, e le fotocamere fanno il loro dovere. In particolare, spicca un sensore da 50 megapixel con apertura variabile e una lente da 35 mm, una scelta insolita e che sa di fotografia d’élite, ma che in termini di pura innovazione non fa gridare al miracolo.

Ma chi compra un Vertu non lo fa certo per battere un record al benchmark. Il vero valore è tutto ciò che non si misura in gigabyte. È l’anima del telefono. Ogni singolo Agent Q è un pezzo di alta sartoria tecnologica: assemblato a mano, con materiali che fanno impallidire l’alluminio e il vetro comuni. Stiamo parlando di oro, di pelli esotiche come il coccodrillo. È una filosofia artigianale che punta a chi vuole un oggetto che, letteralmente, non trovi in mano a nessun altro. È un segno di status così ostentato da diventare quasi affascinante.

E poi c’è il vero marchio di fabbrica Vertu, il servizio che in passato si chiamava Ruby Key e che ora è stato ribattezzato Ruby Talk. Non è una semplice assistenza clienti, è un concierge personale. La grande novità è che questa segreteria di lusso si è aggiornata e ha integrato l’intelligenza artificiale. All’inizio, la tua richiesta (che si tratti di prenotare un ristorante esclusivo o di risolvere un problema logistico intercontinentale) passa attraverso una rete di “agenti virtuali” pronti a districarsi nel caos. Se l’AI non riesce a soddisfare l’esigenza o se la richiesta è troppo complessa, entra in gioco un operatore umano in carne e ossa, sempre disponibile, 24 ore su 24. È il massimo del supporto VIP.

L’Agent Q è stato svelato a Londra, tra le vetrine scintillanti di Harrods, e anche se il cartellino del prezzo ufficiale è ancora un mistero, sappiamo già che farà girare la testa a chiunque non stia comprando oro a peso. Vertu non sta cercando di vendere un telefono, sta vendendo l’accesso a un club. Un club che, nel 2025, sembra quasi anacronistico e fuori dal tempo, ma che per una certa élite è l’unico modo per dire: “Io non ho bisogno di seguire le mode, io sono la moda… almeno nel palmo della mia mano.”