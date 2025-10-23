Ad
Inchiostro dal vulcano: la cenere dell’Etna pronta per la stampa 3D

La cenere caduta dall'eruzione del vulcano Etna può rivelarsi utile ed essere riutilizzata come inchiostro per le stampanti 3D

scritto da Federica Iazzi
La cenere dell'Etna come inchiostro

L’attività dei vulcani può portare diverse conseguenze per l’uomo, alcune che purtroppo si rivelano drammatiche, mentre altre quelle più a lungo termine, possono avere inaspettatamente degli effetti positivi.

In Italia sono presenti diversi vulcani, ma il più attivo è sicuramente l’Etna, vulcano che si trova in provincia di Catania, in Sicilia. L’attività dell’Etna è costante, tanto da essere non solo il più attivo nel nostro paese. Ma è anche uno dei più attivi al mondo.

Il vulcano siciliano erutta con regolarità, e questi episodi portano con sé colate di lava, ma anche emissione di cenere e lapilli. Soprattutto le emissioni di queste sostanze rappresenta un disagio per tutti gli abitanti di quella zona, che vedono riempire strade e abitazioni di questa polvere finissima è difficile da eliminare. Tuttavia, oltre ai disagi causati, proprio la cenere può essere riutilizzata e dunque diventare un elemento che ha un impatto anche positivo sull’uomo.

Cenere dell’Etna come inchiostro per effettuare stampe 3D

Quando l’Etna erutta e la cenere si sparge ovunque nella zona, il costo di rimozione e smaltimento è davvero elevato, ma per fortuna si è pensato al suo riutilizzo così da passare da disagio a una vera e propria risorsa. In particolare, il suo utilizzo, pensato e lavorato all’università di Catania, è quello di diventare inchiostro per le stampanti 3D.

Si è scoperto infatti che da questo materiale, unito a scarti del vetro che sono generati dalla lavorazione della fibra ottica, si può ottenere un perfetto inchiostro per le stampe. Utilizzare la cenere come inchiostro è un esempio perfetto di economia circolare, perché trasforma uno scarto in una risorsa economica, e ecologica e soprattutto locale.

In un momento in cui si ha a che fare con il cambiamento climatico e l’inquinamento, creare un connubio tra natura e tecnologia è davvero importante. Bisognerebbe infatti sempre di trovare delle correlazioni del genere, che possano fare del bene all’ambiente.

