Redmi Note 15 Pro+ in arrivo con Snapdragon 7s Gen 4

Il produttore tech Xiaomi si sta preparando per annunciare sul mercato un nuovo smartphone a marchio Redmi. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo smartphone di punta che sarà chiamato Redmi Note 15 Pro+. A quanto pare quest’ultimo rappresenterà un primato per l’azienda, dato che sarà tra i primi ad essere alimentato dal nuovo processore di Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 7s Gen 4.

Redmi Note 15 Pro+ tra i primi ad essere alimentato dal soc Snapdragon 7s Gen 4

Il prossimo Redmi Note 15 Pro+ sarà tra i primi a poter vantare la presenza di un inedito processore. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo soc di fascia media Snapdragon 7s Gen 4, il quale è stato annunciato da pochissimo dal produttore tech Qualcomm. A rivelare questo dettaglio è stata l’azienda stessa in queste ultime ore tramite alcune immagini teaser ufficiali.

Oltre a questo, l’azienda ha poi rivelato alcune delle caratteristiche che contraddistingueranno questo nuovo dispositivo. Secondo quanto è emerso in queste ore, il prossimo Redmi Note 15 Pro+ potrà contare su un nuovo sistema di raffreddamento per garantire ottime performance, con una camera di vapore da 5200 mm². Sembra poi che l’azienda stupirà dal punto di vista dell’autonomia. A bordo del nuovo smartphone ci sarà infatti una batteria pazzesca con una capienza pari ad addirittura 7000 mah.

Gli utenti potranno ricaricarla comunque in tempi rapidi grazie al supporto alla ricarica rapida da 90W. Per ogni evenienza, sarà poi presente il supporto alla ricarica inversa da 22.5W, in modo da poter eventualmente ricaricare altri dispositivi. Sul fronte ci sarà poi un display molto ampio con una diagonale pari a 6.83 pollici con una risoluzione pari a 1.5K e con una luminosità di picco pari a 3200 nits. Il tutto sarà protetto da un vetro Dragon Crystal Glass. Sappiamo inoltre che lo smartphone avrà un sensore fotografico principale OmniVision Light Hunter 800 da 50 MP.