Down ChatGPT: il chatbot IA non funziona in Italia e in Europa

Durante questo pomeriggio il chatbot più famoso del mondo, ChatGPT ha smesso di funzionare per moltissimi utenti, nello specifico provando ad avviare una qualsiasi conversazione il chatbot restituisce messaggi di errore di vario genere come la presenza di troppe conversazioni in contemporanea o anche la dicitura che recita: “Si è verificato un problema durante la generazione della risposta. Se il problema persiste, contattaci tramite il nostro centro assistenza all’indirizzo help.openai.com.“.

Provando a digitare qualsiasi tipo di domanda il chatbot non risulta in grado di rispondere e sembra che effettivamente la problematica non sia limitata a pochi utenti bensì a tutti coloro che provano ad utilizzare la piattaforma IA di OpenAI, anche la piattaforma che consente di segnalare la presenza di malfunzionamenti nei software online più diffusi, Downdetector, ha visto un’impennata delle segnalazioni di problemi con ChatGPT.

L’errore visualizzato e il problema

Le segnalazioni attualmente su Downdetector hanno superato quota 2800 e sembrano continuare a salire, l’elemento peculiare è che attualmente le segnalazioni riguardano solo il vecchio continente con coinvolti: Germania, Francia, Spagna e Regno Unito oltre che la nostra penisola, in America infatti le segnalazioni presenti sono troppo poche per far parlare di down, si tratta probabilmente di casi isolati non riconducibili alla società madre.

Effettivamente anche il sito di OpenAI è stato aggiornato riconoscendo in modo esplicito e diretto il problema, è presente infatti un banner ben visibile che sottolinea un incremento degli errori nelle conversazioni con ChatGPT, il tutto seguito da una dicitura che sottolinea che la società ha registrato che molti utenti stanno riscontrando un elevato numero di errori nei servizi interessati e che si sta attualmente lavorando per implementare una soluzione risolutiva al problema.

Si tratta di un down che arriva all’incirca un mese dopo l’ultima volta che è capitato, lo scorso Settembre, sicuramente nei prossimi giorni sapremo qual è stato il motivo scatenante, se un traffico troppo grande gestire o anche qualche errore direttamente nei server di OpenAI.