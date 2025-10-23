Truffa online e utenti fregati: scomparsi soldi dal conto corrente così

Evitare di correre rischi è fondamentale al giorno d’oggi in quanto ogni tipo di truffa può diventare letale. Fate molta attenzione a due messaggi che si stanno alternando da diversi giorni all’interno delle varie email.

Truffa in corso da diverse ore: sono due messaggi da tenere alla larga dalla vostra email

“Buona giornata,

Mi chiamo Sir Leonard Valentinovich Blavatnik. Lei è tra le persone selezionate per ricevere una donazione dalla mia azienda, Access Industries.

Ho deciso di donare 600.000,00 dollari statunitensi a individui selezionati casualmente in tutto il mondo.

Ricevendo questa email, può considerarsi uno dei fortunati destinatari. Il Suo indirizzo email è stato selezionato casualmente online.

La prego di rispondere al più presto, così da poter confermare che il Suo indirizzo email sia valido.

Può leggere di più su di me al seguente link:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Len_Blavatnik

Cordiali saluti,

Sir Leonard Valentinovich Blavatnik

Presidente, Access Industries”

Messaggi come questo sono molto pericolosi in quanto c’è sempre chi ci crede, siccome più persone pensano di potersi ritrovare di fronte all’occasione più grande della loro vita. Fate molta attenzione in quanto non c’è nulla di vero in tutto ciò e dunque potreste perdere diversi soldi dal vostro conto corrente. Nel frattempo però anche un’altra truffa ha messo in difficoltà le persone in queste ore e in questo caso fa credere che una bella ragazza sia pronta a conoscere le varie vittime a cui il messaggio è stato inviato:

“Ti scrivo con una proposta per incontrarci e fare diverse cose insieme anche come amici.

Cosa ne dici di una simile offerta da una bella ragazza.

Quando un amico ti ha mostrato una foto, ho pensato di poter trascorrere diverse avventure con te.

Moltissime persone credono che sia tutto finto ma posso assicurarti che non è così e lo vedrai.

Scrivimi presto alla mia mail, ti aspetto nel mio profilo: Amazing-Cecile7

Con affetto, Cecile“.