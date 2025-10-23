Google Maps, novità “HOME”: l’app mostra il tempo reale per tornare a casa

Google Maps continua a migliorare la propria esperienza d’uso con una nuova funzione che punta sulla personalizzazione e sulla rapidità d’informazione. Dopo l’introduzione degli aggiornamenti in tempo reale con Android 16 e la l’integrazione dell’assistente Gemini, arriva un piccolo ma importante passo avanti, una stima visibile del tempo necessario per tornare a casa.

Alcuni utenti hanno notato che, sotto la barra di ricerca dell’app, accanto alle icone delle categorie più comuni, come ristoranti, parchi, o stazioni di servizio, è apparso un nuovo chip “Home” (Casa). Questo elemento mostra il tempo di percorrenza aggiornato in tempo reale, permettendo di sapere subito quanto manca per rientrare. Non è un percorso preimpostato, né una funzione già disponibile per tutti. Google la sta distribuendo gradualmente, come spesso avviene per le novità più recenti.

Google Maps più Smart: il “chip casa” cambia l’esperienza di navigazione

Il cambiamento, apparentemente semplice, si rivela estremamente pratico. L’indicazione utilizza il classico sistema di colorazione delle mappe. Ovvero verde per traffico scorrevole, arancione per moderato, rosso per intenso. In questo modo, chi si trova lontano da casa può capire con un colpo d’occhio se conviene partire o aspettare che la situazione migliori. La funzione si attiva automaticamente quando l’utente si trova in una posizione diversa dall’abitazione registrata, senza dover avviare la navigazione o aprire il dettaglio del percorso.

In passato, il tasto “Casa” su Google Maps era soltanto una scorciatoia per avviare la navigazione verso il proprio indirizzo. Oggi diventa uno strumento predittivo, capace di fornire un’informazione immediata e utile anche a chi non ha bisogno di indicazioni stradali. L’idea è rendere Maps sempre più proattivo e personalizzato. Un’opzione in grado di anticipare le esigenze dell’utente.

Insomma, con questo aggiornamento, Google Maps si conferma uno strumento sempre più attento ai dettagli integrando funzioni intelligenti senza complicare l’interfaccia. Un ulteriore passo verso un’esperienza di navigazione realmente “su misura”.