Gmail: come usare l’AI per scrivere mail in maniera rapida e precisa

Con le ultime introduzioni da parte di Google, Gmail ha presentato ai suoi utenti alcuni strumenti basati sull’intelligenza artificiale appositamente progettati e lanciati per rendere più semplice e naturale la scrittura delle email. No, non siamo di fronte ai soliti aiuti per la correzione, ma al cospetto di un vero assistente che interpreta il tono del messaggio, propone frasi coerenti e perfino suggerisce risposte pronte basate sulla conversazione in corso.

La funzione più immediata è “Scrivi per me” (o Help me write), disponibile nella versione web e mobile. Basta cliccare sull’icona della bacchetta magica accanto al campo di testo e descrivere in poche parole cosa si vuole comunicare. L’AI genera automaticamente una bozza completa, che può essere ampliata, abbreviata o resa più formale con un semplice comando. È utile, ad esempio, per preparare una risposta a un cliente o un messaggio di lavoro quando si ha poco tempo.

Anche le risposte intelligenti sfruttano la stessa tecnologia. Alla fine di ogni conversazione Gmail propone tre brevi risposte coerenti con il messaggio ricevuto, già pronte da inviare o da modificare. È un piccolo aiuto che velocizza molto la gestione quotidiana della posta, soprattutto su smartphone.

Correzioni, tono e chiarezza grazie all’AI

L’intelligenza artificiale non si limita a scrivere: controlla anche stile e grammatica. Gmail suggerisce correzioni automatiche e riformula frasi poco chiare, evidenziando parole troppo ripetute o tempi verbali incoerenti. In pratica, offre un controllo simile a quello di un editor umano, ma in tempo reale.

Una funzione meno visibile ma molto utile è la prioritizzazione intelligente. L’AI riconosce le email più importanti — come quelle di lavoro o di pagamento — e le posiziona in cima alla Posta in arrivo, lasciando le newsletter o le promozioni in secondo piano.

Infine, per chi scrive in più lingue, Gmail riesce a tradurre automaticamente il testo o adattarne il tono in base al destinatario.

Grazie a questi strumenti, l’email torna a essere un mezzo rapido e chiaro, non più un impegno lungo e dispersivo. L’AI di Google non sostituisce chi scrive, ma lo aiuta a comunicare meglio, trasformando anche i messaggi più ordinari in testi curati, coerenti e professionali.