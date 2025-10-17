Truffa del casinò con grande bonus: attenti all’inganno che vi rovina

Difendersi dalla truffa del giorno è necessario anche oggi. Un nuovo inganno ha fatto improvvisamente capolino sul web mettendo in difficoltà le persone. Ecco infatti un testo che sta tentando di rubare dati e soldi, ma tutte le informazioni del caso le trovate nel paragrafo in basso.

La truffa del casinò si muove con questo messaggio molto particolare ed allettante

Non esiste attualmente alcun sito di scommesse o alcun casinò online che può garantire agli utenti ben 12.000 € di bonus. Partendo da questo assunto, bisogna tenere sotto controllo la situazione, in quanto c’è una truffa che promette proprio quanto detto. In basso c’è il messaggio completo che fa capire come funziona la situazione: gli utenti vengono sedotti da un testo molto particolare che, anche graficamente, sembra essere fedele a quella che potrebbe essere la realtà. L’obiettivo è solo derubare gli utenti dei dati e dei soldi dai conti:

“BONUS DI BENVENUTO

€12.000 + 777 GG

TENTA LA FORTUNA

Scopri avventure entusiasmanti su MegaBet!

Se desideri la migliore esperienza di gioco online possibile, MegaBet è il posto giusto per te.

Ti accorgerai subito di ciò che distingue questa piattaforma di gioco dalle altre non appena entrerai nelle sezioni Bonus e Giochi.

MegaBet propone eccellenti bonus di benvenuto e ricompense regolari per migliorare i traguardi dei giocatori e i loro livelli di gioco.

L’ampia libreria di giochi con tantissime slot su vari temi e di generi diversi è un altro motivo per unirti a MegaBet.

Troppo bello per essere vero, ma è così! Approfitta della tua offerta speciale fino a 12.000€ + 777 giri gratuiti e aumenta i tuoi profitti con i primi 5 depositi!

Preparati per un viaggio di scommesse incredibile con MegaBet!

INIZIA A VINCERE“.

A quanto pare questa promozione prima esisteva per davvero a tal punto che tanti utenti sono insorti dicendo che effettivamente avevano conquistato un bonus, seppur non così alto. Al momento però si tratta solo di un inganno, il quale sta fregando le persone in maniera crudele.