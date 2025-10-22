TIM lancia l’offerta con Perplexity Pro gratis per un anno

TIM rafforza la sua leadership nel mercato mobile con una nuova offerta che unisce tecnologia di ultima generazione e servizi digitali evoluti. Con la promozione “Speciale AI”, l’operatore offre ai nuovi clienti e a quelli in portabilità che mantengono il proprio numero l’accesso gratuito per un anno a Perplexity Pro, la piattaforma di IA del valore di 229€. Tale iniziativa si unisce agli altri vantaggi tradizionali delle offerte TIM, che includono 200GB in 5G e minuti illimitati. Il tutto con la possibilità di attivazione rapida online.

TIM: connessione 5G, servizi digitali e IA a portata di mano

Perplexity Pro rappresenta una delle novità più interessanti del mercato AI. Si tratta di un servizio basato su modelli generativi di ultima generazione, tra cui Gemini, ChatGPT, Claude e DeepSeek, in grado di fornire risposte, analisi e contenuti su misura. L’abbonamento gratuito per 12 mesi è riservato ai clienti che attivano una nuova linea mobile TIM, senza alcun rinnovo automatico al termine del periodo promozionale. L’offerta è valida sia per chi sceglie una SIM fisica, sia per chi preferisce la eSIM, la versione digitale che consente di attivare la linea in pochi minuti tramite SPID o videoselfie, senza attese di consegna.

L’obiettivo dell’ operatore? Rendere l’esperienza digitale sempre più fluida, sicura e personalizzata. Oltre all’accesso al 5G incluso, l’ azienda mette a disposizione anche strumenti e canali di supporto costante. Si và dal servizio clienti 119 all’app MyTIM, fino all’area assistenza sul portale web. Con TIMParty, poi, i clienti più fedeli ricevono giga extra, minuti aggiuntivi e smartphone scontati, oltre a vantaggi esclusivi legati alle nuove collaborazioni tecnologiche.

L’offerta si distingue anche per l’attenzione alla sostenibilità e all’innovazione. Grazie alla eSIM, ad esempio, è possibile ridurre i materiali fisici e attivare la linea in modalità completamente digitale, contribuendo a un modello di connettività più ecologico. La procedura di attivazione è semplice e sicura. Basta selezionare l’offerta, si inseriscono i propri dati, si sceglie la modalità di pagamento e si riceve immediatamente il QR Code per l’attivazione della eSIM.