Tesla Model S e Model X in Italia: silenziose, efficienti e con interni premium

Tesla ha deciso di dare nuova linfa a due veicoli della sua gamma, Model S e Model X, che arrivano finalmente in Italia in una versione aggiornata e ancora più raffinata. L’obiettivo? Migliorare ogni aspetto dell’esperienza di guida, rendendola più silenziosa, confortevole e tecnologica.

Chi le ha guidate sa già che non sono auto qualsiasi: rappresentano due icone della mobilità elettrica. Eppure, Tesla ha voluto fare un passo in più. Il risultato è un aggiornamento che non punta solo alle prestazioni, ma soprattutto alla qualità percepita e alla cura dei dettagli.

Comfort senza eguali e interni riprogettati

A bordo, tutto sembra più curato e accogliente. L’abitacolo è stato isolato meglio dal rumore esterno, grazie a nuovi materiali fonoassorbenti e a un sistema di eliminazione attiva del suono rivisto da zero. Anche l’aerodinamica e la taratura delle sospensioni sono state ritoccate per garantire una guida più fluida, soprattutto nei lunghi viaggi.

Cambia anche l’atmosfera interna, con una nuova illuminazione ambientale dinamica che si adatta alla luce esterna e una grafica aggiornata per l’interfaccia. Tra le novità pratiche spiccano telecamera anteriore, fari adattivi e segnalatore dell’angolo cieco, tutti pensati per rendere la guida più sicura e intuitiva.

Efficienza migliorata e più autonomia

Tesla ha lavorato anche sotto la scocca. Le nuove gomme a bassa resistenza al rotolamento e il design aerodinamico dei cerchi contribuiscono a ridurre i consumi, regalando qualche chilometro in più di autonomia reale.

La Model S Plaid resta la più estrema: oltre mille cavalli, uno scatto 0-100 in poco più di due secondi e prestazioni degne di una supercar. La Model X Plaid, invece, porta la stessa potenza su un SUV capace di trasportare comodamente sei persone.

Prezzi e disponibilità

Le nuove Model S e Model X sono già configurabili online, con prezzi che partono da 109.990 € per la prima e 114.990 € per il SUV. Le prime consegne in Italia sono previste a novembre 2025.

Con questo aggiornamento, Tesla non stravolge le sue auto di punta ma le affina, rendendole ancora più complete. È un segnale che l’elettrico non è più solo una scelta ecologica, ma anche una questione di stile, comfort e piacere alla guida.