TIM punta sull’AI: Perplexity Pro gratis per un anno per chi passa all’operatore

TIM rinnova le sue offerte mobile puntando sull’IA generativa. L’operatore italiano propone infatti Perplexity Pro gratis per un anno a chi attiva una nuova linea o effettua la portabilità del numero. L’iniziativa, del valore di 229€, consente di accedere gratuitamente a una delle piattaforme di AI più complete, capace di integrare tecnologie come Gemini di Google, ChatGPT, Claude e Deepseek.

L’obiettivo di TIM? Offrire ai clienti una connessione 5G veloce e intelligente, ricca di strumenti digitali che semplificano la vita di tutti i giorni. L’offerta in questione include 200GB in 5G e minuti illimitati. Si presenta così come una soluzione super competitiva adatta per chiunque desideri sfruttare appieno le potenzialità della rete mobile di nuova generazione.

Un ecosistema digitale firmato TIM: fedeltà, supporto e sostenibilità

Tra i vantaggi principali dell’operatore vi è la possibilità di scegliere la eSIM, la SIM virtuale che si attiva in pochi minuti tramite SPID o videoselfie, senza tempi di consegna. L’intero processo si completa online, con pagamento sicuro e riconoscimento digitale, rendendo l’attivazione rapida e sostenibile.

Oltre alla promozione legata a Perplexity Pro, TIM consolida la propria presenza nel settore digitale attraverso un ecosistema di servizi connessi. Con TIM Party, ad esempio, i clienti più fedeli potranno accedere a giga e minuti extra, sconti su smartphone e vantaggi esclusivi legati all’intelligenza artificiale. L’assistenza poi resta uno dei punti di forza dell’operatore. Il supporto è disponibile tramite 119, app MyTIM e area clienti web, garantendo un contatto diretto e costante. L’applicazione, poi, consente di gestire offerte, consumi e pagamenti direttamente da smartphone, tablet o smartwatch.

TIM continua a dedicare il proprio impegno anche alla decarbonizzazione e le emissioni zero, integrando innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Insomma, con questa nuova iniziativa, l’azienda non si limita a offrire una connessione stabile e veloce. Anzi, punta a trasformare la rete in uno spazio sempre più intelligente, in cui ogni cliente può accedere a strumenti avanzati di AI e comunicazione.