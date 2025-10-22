Anker Prime: nuova generazione di ricarica intelligente, veloce e sicura

Anker torna protagonista del mercato con il lancio della nuova linea di prodotti Prime, una gamma completamente rinnovata pensata per chi vive connesso: pendolari, viaggiatori, creatori di contenuti e professionisti sempre in movimento. L’obiettivo è offrire ricarica più rapida, sicura e intelligente grazie alle più recenti tecnologie sviluppate dall’azienda.

La nuova collezione include power bank, caricabatterie wireless, docking station, accessori da scrivania e soluzioni MagSafe per l’auto. Tutti i dispositivi integrano le innovazioni più avanzate del brand, tra cui GaNPrime 2.0, PowerIQ 5.0 e ActiveShield 5.0, pensate per massimizzare l’efficienza energetica e proteggere i dispositivi durante la ricarica.

Ricarica wireless Qi2.2: la vera rivoluzione da 25W

Uno dei punti più interessanti del nuovo ecosistema è l’introduzione della ricarica wireless Qi2.2 da 25W, una tecnologia che combina la praticità della ricarica senza fili con prestazioni simili a quelle via cavo. Il sistema si basa sull’allineamento magnetico di tipo MagSafe e assicura velocità e stabilità superiori. A rendere il tutto ancora più efficace è il raffreddamento intelligente TEC Air Cooling, che mantiene la temperatura sotto controllo anche durante l’erogazione di potenza elevata.

Grazie a questa soluzione, Anker anticipa il futuro della ricarica wireless, già pronta per gli standard da 50W previsti nei prossimi anni. È una mossa che consolida la posizione del marchio come riferimento assoluto per efficienza, sicurezza e compatibilità con dispositivi iPhone e Android.

Potenza e versatilità per ogni scenario

La nuova Anker Prime Power Bank da 26.250 mAh e 300W rappresenta un concentrato di potenza in formato compatto. Può ricaricare più dispositivi contemporaneamente, raggiungendo il 50% di carica in meno di 15 minuti.

La Docking Station da 14 porte trasforma la scrivania in un hub multifunzione, con supporto per triplo display 8K e alimentazione fino a 140W.

Per chi lavora in movimento, il Caricatore USB-C Prime da 250W a 6 porte garantisce prestazioni professionali e un display LCD integrato che mostra in tempo reale la distribuzione dell’energia. Non manca il Caricatore Auto MagSafe Qi2 da 25W, pensato per una ricarica stabile anche in viaggio, con raffreddamento attivo e aggancio magnetico sicuro.

Un futuro senza limiti

Con la linea Anker Prime, l’azienda ridefinisce il concetto di ricarica: non più un momento di attesa, ma un’esperienza fluida, intelligente e su misura. Tra i prossimi arrivi ci sono anche nuove charging base da 150W, power bank da 220W e station 3-in-1 MagGo, tutte pensate per offrire libertà energetica in ogni contesto, dalla scrivania all’auto, fino agli spostamenti quotidiani.

La nuova generazione di Anker non promette solo velocità, ma un vero ecosistema di ricarica integrato, dove efficienza, design e tecnologia si incontrano per dare più energia — e libertà — a chi vive sempre connesso.