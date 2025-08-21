ChatGPT: con GPT-5 migliorano affidabilità, prestazioni ed efficienza

Non riuscite più a fare a meno di utilizzare ChatGPT? L’efficienza e le funzionalità messe a disposizione da OpenAI con il suo chatbot continuano a conquistare sempre più utenti. A tal proposito, l’azienda ha recentemente deciso di ottimizzare il suo strumento basato sull’intelligenza artificiale rilasciando una versione più avanzata, nota con il nome di GPT-5.

Una novità che si contraddistingue grazie a una maggiore velocità e precisione rispetto alla versione precedente. Non a caso, è sempre pronto a supportare gli utenti nel momento in cui necessitano di portare a termine compiti semplici e complessi. Compiti come la generazione di immagini, la realizzazione di riassunti di libri e testi e molto altro.

ChatGPT-5: le novità di OpenAI

OpenAI punta sempre a offrire il meglio dell’esperienza d’uso e per farlo ha deciso di rilasciare la nuova versione del suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Non solo velocità dunque per questo chatbot ma anche un’estrema precisione delle risposte che vengono fornite agli utenti.

Ciò nonostante, un ruolo fondamentale nella precisione ed efficienza dei risultati lo ricoprono i prompt testuali. A tal proposito, è bene sapere che l’utente ha il compito di formulare prompt testuali precisi al fine di aiutare il chatbot a effettuare ricerche mirate sul contesto di riferimento.

Con GPT-5, dunque, OpenAI ha deciso di offrire prestazioni ottimizzate rispetto alle precedenti versioni. I punti di forza sembrerebbero essere una maggiore capacità di scrivere e correggere codici, ma non solo. ChatGPT-5 è anche in grado di risolvere problemi complessi con estrema precisione. Non passa pertanto inosservata la capacità di cui dispone che gli consente di conseguenza di effettuare meno errori rispetto a GPT-4o.

Nonostante ciò non sono mancate le polemiche da parte di alcuni utenti che preferivano l’empatia del precedente modello. Molti utenti infatti preferivano molto di più l’emotività alle migliori prestazioni di GPT-5.