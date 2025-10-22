Ad
mercoledì, Ottobre 22, 2025
mercoledì, Ottobre 22, 2025
Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Pixnapping, fate attenzione: in pochi attimi ruba le vostre info importanti

Un'app apparentemente innocua può misurare i tempi di rendering e ricostruire pixel. Con il Pixnapping a rischio codici 2FA, chat e schermate

scritto da Rossella Vitale
Pixnapping, fate attenzione: in pochi attimi ruba le vostre info importanti

Il Pixnapping è una tecnica particolare che ricostruisce immagini mostrate sullo schermo. I ricercatori, che hanno studiato il fenomeno, spiegano che l’attacco si svolge in tre fasi: indurre l’app bersaglio a mostrare il contenuto, eseguire operazioni grafiche su coordinate precise e misurare i tempi di rendering. È sottolineato anche che il tempo impiegato per rendere un singolo pixel rivela informazioni sul suo colore. Viene paragonato a uno screenshot furtivo che il sistema non rileva. È specificato che solo elementi visibili sul display possono essere sottratti. Le chiavi segrete memorizzate, ma mai mostrate, restano al sicuro.

Quanto è efficace il Pixnapping

Lo studio sul Pixnapping ha testato l’attacco su diversi modelli. Sui Google Pixel i tassi di successo sono variati. È riportato che il recupero completo del codice 2FA a sei cifre è riuscito nel 73%, 53%, 29% e 53% per Pixel 6, 7, 8 e 9 rispettivamente. Su Samsung Galaxy S25 il processo è risultato più difficile. È evidenziato che, riducendo i campioni per pixel a 16 e l’intervallo di inattività a 70 millisecondi, l’attacco può rientrare nel limite di trenta secondi. È aggiunto che l’implementazione sincronizza l’inizio con l’intervallo temporale dei codici per massimizzare la finestra d’azione. Sono presenti varianti dell’attacco in grado di aggirare difese correnti, secondo i ricercatori. È anche osservato che non sempre la ricostruzione è perfetta, ma in molti casi il codice sensibile viene recuperato.

Non risultano, per ora, attacchi reali sfruttando il Pixnapping, ma Google, ad esempio, ne ha riconosciuto la vulnerabilità. Un primo aggiornamento si è avuto con il bollettino di sicurezza di settembre, con promessa di patch successiva a dicembre. I ricercatori avvertono che alcune varianti potrebbero ancora eludere le patch. Ci si chiede ora come fare ovviamente per difendersi. Innanzitutto bisogna fare attenzione alle autorizzazioni delle app e aggiornamenti di sistema immediati. Quali pratiche riducono il rischio? Limitare l’uso di codici mostrati su schermo, preferire canali secondari per 2FA e installare aggiornamenti. Che valore ha ormai  la privacy, se lo schermo può essere letto senza lasciare tracce?

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.