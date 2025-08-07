Samsung Galaxy S25 è in sconto di 300 euro su Amazon: OFFERTA incredibile

E’ davvero arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare il Samsung Galaxy S25, uno smartphone top di gamma che finalmente può essere vostro con un risparmio decisamente importante rispetto al listino iniziale, proprio grazie alla migliore promozione del momento, attivata direttamente su Amazon.

Spendere poco sul suo acquisto è inaspettato, anche perché nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere ridurre di così tanto la spesa, ma prima facciamo un passo indietro e guardiamo da vicino la scheda tecnica. E’ uno smartphone facilmente trasportabile, difatti ha un peso di soli 162 grammi, con dimensioni che raggiungono 146,9 x 70,5 x 7,2 millimetri, fermo restando avere un display da 6,2 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, con anche tecnologia Dynamic AMOLED 2X ed un refresh rate a 120Hz per una maggiore fluidità, passando anche per protezione Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è il suo fiore all’occhiello, componente davvero molto interessante nell’essere il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, al cui fianco si può tranquillamente trovare la GPU Adreno 830, ma anche 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, sebbene quest’ultima vada a variare in relazione alla versione che si decide di acquistare (attenzione però, non è espandibile).

Samsung Galaxy S25, lo sconto inaspettato con riduzione di 300 euro

Spesa crollata per l’acquisto di Samsung Galaxy S25, l’ottima occasione per tutti i consumatori garantisce un risparmio mai visto prima d’ora, proprio perché il valore di listino di 720 euro viene abbattuto di circa il 23%, arrivando così a poter sostenere un investimento finale che corrisponde a soli 556,90 euro. Premete questo link per l’ordine.

Il prodotto che riceverete a domicilio è completamente sbrandizzato con garanzia di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica, oltre che sbrandizzato (quindi con aggiornamenti ricevuti dal produttore).