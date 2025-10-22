Duracell E-Charge: la nuova era della ricarica elettrica ultraveloce per auto

Chi non conosce le batterie Duracell? Ora il brand prova a dimostrare la sua grande forza anche quando si parla di auto elettriche. L’azienda ha infatti annunciato un investimento superiore a ben 200 milioni di sterline da destinare a una nuova rete di infrastrutture di ricarica nel Regno Unito. Il progetto si chiamerà Duracell E-Charge ed è sviluppato in collaborazione con Elektra Charge e The EV Network. Pare, a quanto sembra da alcune voci, che la rete potrà contare su 500 punti di ricarica in 100 siti entro il 2030, posizionati lungo autostrade, centri commerciali e principali accessi cittadini. La Duracell vuole così cercare di rendere la ricarica facile, veloce e affidabile. È credibile pensare che la nuova infrastruttura riesca a sostenere potenze fino a 1.000 kW, consentendo ricariche rapide e senza attese.

Un futuro carico di energia targata Duracell

Duracell E-Charge punta sulla semplicità di utilizzo. Ogni colonnina sarà accessibile con più modalità di pagamento, dall’applicazione mobile fino al Plug & Charge e al sistema contactless. Interfacce intuitive guideranno gli utenti passo dopo passo, mentre il supporto sarà garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il CEO di The EV Network, Mark Bloxham, ha sottolineato come la ricarica dovrebbe essere intuitiva come cambiare le batterie di un telecomando. Questo approccio si concentra su comfort e praticità, due elementi fondamentali per convincere gli automobilisti a scegliere l’auto elettrica senza preoccupazioni. La facilità di accesso e l’affidabilità diventano valori centrali della proposta Duracell.

Duracell ha costruito la propria reputazione alimentando la vita delle persone. Ora, attraverso Duracell E-Charge, intende alimentare anche i loro viaggi. La rete mira a garantire ricariche ultraveloci e sicure, offrendo agli automobilisti la certezza di trovare sempre una presa pronta all’uso. Il Regno Unito sta puntando con forza sulla mobilità elettrica, con l’interruzione delle vendite di auto a benzina e diesel prevista per il 2030. Riuscirà Duracell a ritagliarsi uno spazio solido in questo mercato in crescita? Il progetto si propone di trasformare ogni sosta in un’esperienza semplice e affidabile. L’energia delle batterie più famose del mondo ora si trasferisce sulle strade, pronta a sostenere ogni viaggio.