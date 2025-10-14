Truffa e problemi via SMS e-mail: attenzione all’inganno svuota-conti

Vi siete ritrovati anche oggi a fronteggiare quel messaggio in mail che sembra una sorta di promemoria o magari un avviso di una vincita. Attenzione, si tratta di una nuova truffa che potrebbe mettervi nei guai improvvisamente.

Attenti alla truffa: potrebbe rivelarsi letale per i vostri conti correnti

Purtroppo c’è un problema: il messaggio non è l’unico. Ce ne sono fatti diversi che purtroppo non rappresentano altro che una truffa. Quello che sta succedendo in queste ore è davvero pericoloso, per cui fate molta attenzione. Ecco il primo testo:

“Avviso di Sospensione Account

Gentile utente,

Ci dispiace informarla che il suo account è attualmente in fase di revisione a causa di 38 reclami da parte di altri utenti riguardo a attività sospette e violazioni dei nostri termini di servizio.

Se questi problemi non vengono risolti, il suo account sarà sospeso permanentemente entro 48 ore.

Le consigliamo vivamente di risolvere questi reclami rispondendo al nostro team di supporto. Se non agisce immediatamente, il suo account sarà sospeso a tempo indeterminato.

Se ritiene che questo sia un errore, la preghiamo di contattare il nostro team di supporto o fare clic sul link sottostante per risolvere il problema.

Azione Richiesta: Risolvere i Problemi dell’Account

Risolvi Ora“.

L’altro messaggio assume una forma diversa ma è sempre una truffa finalizzata a rubare i dati personali degli utenti e penetrare nei loro conti:

“Benvenuto al Casinò N°1

Congratulazioni utente!

Hai vinto un jackpot incredibile del valore di $3000!

Non perdere questa opportunità unica di reclamare il tuo premio. Agisci subito prima che sia troppo tardi! Approfitta dei nostri migliori giochi gratuiti e moltiplica le tue vincite. Iscriviti ora e preparati a giocare come un vero campione!

RICHIEDI IL TUO BONUS >>

Ma aspetta, c’è di più!

Ti offriamo anche 100 giri gratuiti sulla famosa slot machine Reel Rush. Unisciti subito al nostro casinò e vivi l’adrenalina di vincere alla grande!

RICHIEDI IL TUO BONUS“.