mercoledì, Ottobre 22, 2025
Mazda svela il futuro: in arrivo un nuovo progetto misterioso

Al Japan Mobility Show 2025 Mazda presenterà una coupé a quattro porte che riflette la visione green del marchio

scritto da Ilenia Violante
Mazda

Mazda si prepara a stupire al Japan Mobility Show 2025. Qui infatti presenterà un inedito progetto che promette di rivoluzionare la filosofia del marchio. Mentre Toyota e Suzuki hanno già svelato le proprie novità, Mazda ha deciso di giocare con il mistero. L’ azienda si è limitata a pubblicare un teaser enigmatico che lascia intravedere le linee di una coupé a quattro porte dalle proporzioni ampie e dal tetto spiovente.

Molti fan hanno ipotizzato un ritorno alle origini sportive, immaginando una moderna erede della leggendaria MazdaRX-7. Il nuovo prototipo però sembra appartenere a una categoria diversa. L’immagine fa pensare ad una vettura di dimensioni superiori, forse una gran turismo elettrificata.

Mazda e la sfida della mobilità sostenibile

La casa automobilistica non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali sul nome o sulle caratteristiche tecniche. Ha confermato però che il concept “rappresenta la visione per i futuri veicoli Mazda”, in quanto unisce design emozionale, tecnologia sostenibile e piacere di guida. La presentazione, rifletterà il tema della mobilità futura, fondata sull’armonia tra uomo, macchina e ambiente.

Al salone giapponese Mazda non porterà solo un nuovo prototipo, ma anche soluzioni concrete per ridurre l’impatto ambientale della mobilità. La casa mostrerà un sistema innovativo di cattura della CO₂, capace di ridurre le emissioni durante l’utilizzo dell’auto. Ma soprattutto presenterà un carburante a zero emissioni di carbonio ottenuto dalle alghe. Simili tecnologie testimoniano così la volontà di Mazda di voler unire tradizione ingegneristica e transizione ecologica. Le notizie online parlano di un concept che potrebbe sfruttare proprio questi carburanti rinnovabili, fungendo da manifesto per una nuova generazione di modelli puliti, efficienti e performanti.

Accanto a questa novità, Mazda esporrà anche la nuova CX-5, già apprezzata in Europa per il design elegante e l’evoluzione tecnologica. Insomma con il nuovo concept in arrivo, la società conferma la sua intenzione di restare protagonista in un settore in piena trasformazione.

