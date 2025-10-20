OPPO Enco Air4 Pro quasi in REGALO su Amazon con l’offerta più PAZZA di ottobre

La promozione più unica che rara disponibile in questi giorni vi attende sull’acquisto delle Oppo Enco Air4 Pro, auricolari true wireless che vengono a costare decisamente meno di quanto avreste mai immaginato, proprio grazie a uno sconto speciale disponibile su Amazon, che abbassa notevolmente il livello di spesa finale.

Le cuffiette sono da considerarsi disponibili sia per iOS che per Android, il che significa essere facilmente utilizzabili con qualsiasi sistema operativo in commercio, senza vincoli particolari a cui è necessario sottostare. In vendita in due colorazioni differenti, sono disponibili sia nere che bianche, presentano un sistema di controllo che si concentra direttamente sulla singola cuffietta, in modo da essere sicuri di poter accedere a tutte le funzionalità, senza particolari difficoltà.

Sono cuffiette con certificazione IP55, perfette per l’utilizzo anche durante gli allenamenti, al loro interno è presente un driver da 12,4 millimetri, più che sufficiente in termini di potenza generale, con dettagli e nitidezza nella media, senza riuscire a spiccare in qualità generale. Il collegamento allo smartphone avviene tramite bluetooth 5.4, tecnologia di ultima generazione, ideale per riuscire a godere di spiccata accessibilità e potenza del segnale.

Oppo Enco Air4 Pro, la promozione speciale su Amazon

Una delle spese più convenienti di sempre per tutti coloro che oggi si vogliono avvicinare al mondo di Oppo Enco Air4 Pro, infatti il valore finale del vostro ordine sarà di soli 49 euro, partendo da un listino di 89 euro. Spesa praticamente dimezzata, potendo poi scegliere tra le due colorazioni di cui vi parlavamo in precedenza, direttamente al seguente link.

All’interno della confezione troverete quasi tutto il necessario per il suo funzionamento, è assente, come sempre del resto ultimamente, solo il caricabatterie per il collegamento alla presa a muro.