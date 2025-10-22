Google Messaggi adotta il nuovo stile Material 3 Expressive

Prosegue il processo di aggiornamento grafico delle app di Google, e questa volta tocca a Google Messaggi, che riceve un’interfaccia più moderna e coerente con le linee guida del Material 3 Expressive. Dopo i primi segnali emersi in estate, l’azienda di Mountain View ha avviato il rollout della nuova versione dell’app, introducendo un design più chiaro, armonioso e uniforme rispetto al resto della suite Google.

Il cambiamento più evidente riguarda il menu dell’account, che ora si apre a schermo intero invece del piccolo pannello a comparsa che lasciava intravedere le conversazioni sottostanti. È la stessa impostazione già adottata in app come Google Drive, Foto e Calendar, e conferma la volontà di Google di uniformare l’esperienza visiva su Android.

La sezione iniziale del nuovo menu si chiama “Altri contenuti di questa app” e permette di accedere rapidamente a Il tuo profilo, Messaggi archiviati, Messaggi bloccati e spam, Contrassegna tutti come letti e Accoppiamento dispositivo. Più in basso si trovano i collegamenti a I tuoi dati in Messaggi, Impostazioni e Guida e feedback. Tutti gli elementi adottano i container tipici del Material 3 Expressive, con spazi più ariosi, pulsanti tondeggianti e un uso più marcato dei colori dinamici basati sul tema di sistema.

Rollout e aggiornamenti collegati

Il nuovo menu è incluso nella versione 20250922_00_RC00+ di Google Messaggi, disponibile sia per il canale stabile sia per quello beta. Il rilascio è già in corso a livello globale, come parte dell’aggiornamento graduale che sta interessando tutte le app Google.

Parallelamente, anche Google Contatti ha ricevuto un restyling: include ora un indicatore per l’ultima sincronizzazione e un accesso diretto alle relative impostazioni. Resta invece esclusa, almeno per il momento, Google Telefono, l’unica app del gruppo che non dispone ancora di un selettore di account.

Con questa ennesima revisione estetica, Google continua a rendere Android più coerente e raffinato, completando l’unificazione visiva che coinvolge anche applicazioni come Gemini, già aggiornate con lo stesso stile.