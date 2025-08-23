Google Contatti e Telefono: Card di chiamata e altre novità in arrivo

Si tratta di un periodo decisamente importante per Google dal momento che la società si sta impegnando nell’introduzione di interessanti novità all’interno di tutta la sua suite di applicazioni sui vari smartphone, oggi è il turno dell’applicazione contatti e dell’applicazione telefono che rappresentano rispettivamente il tastierino per telefonare e la rubrica su tutti gli smartphone che sfruttano queste due applicazioni per la gestione del lato telefonico, nel dettaglio sono in arrivo infatti il nuovo design espressivo e le nuove card telefoniche.

Novità per entrambe

Partendo dalle card telefoniche, questa particolare funzionalità trae ispirazione direttamente da Apple che la introdusse con iOS 17 e consente sostanzialmente di personalizzare la visualizzazione del contatto tramite una piccola schermata personalizzata che appare quando siamo in telefonata con quel contatto specifico, quest’ultimo ci mostrerà infatti un’immagine scelta da noi con il nome in alto il cui font e caratteristiche vengono per l’appunto personalizzate dall’utente in questione che potrà cambiare la forma e anche il colore del testo.

D’ora in avanti, quando clic cerchiamo su una scheda di un contatto in alto a destra apparirà la voce card di chiamata e cliccando su quest’ultima sarà possibile modificarla al nostro piacimento, una volta effettuate tutte le personalizzazioni del caso basterà cliccare sul tasto fine per salvare senza problemi, le modifiche effettuate.

Per quanto riguarda invece il design espressivo, quest’ultimo con la versione 4. 61 di contatti arriva finalmente per tutti gli utenti Android, io Material 3 Expressive dunque è finalmente disponibile e porta con sé tutte le novità che vi abbiamo accennato in precedenza che puntano tutto principalmente su uno stile minimale con design arrotondati e puliti e soprattutto su un’esperienza visiva coerente in termini di colori tra i vari menu, come se non bastasse adesso la voce Contatti è stata sostituita da quella tasti tastierino e i contatti possono essere visualizzati o tramite la barra di ricerca in alto o tramite l’apposito pulsante visualizza contatti presente all’interno del menu.