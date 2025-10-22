Ad
mercoledì, Ottobre 22, 2025
Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Truffe telefoniche, attenzione ai numeri con prefisso greco: non richiamare mai

Una nuova ondata di chiamate internazionali sospette in arrivo dalla Grecia, ecco la nuova truffa che sta mettendo tutti in difficoltà

scritto da Felice Galluccio
Dopo le truffe dei numeri spagnoli, francesi e olandesi, ora a destare preoccupazione è una nuova campagna di chiamate truffaldine provenienti dalla Grecia, identificabili dal prefisso internazionale +30. Sempre più utenti segnalano telefonate brevi e mute, destinate unicamente a spingere chi le riceve a richiamare. È in quel momento che scatta la trappola: la chiamata di ritorno viene indirizzata verso linee a pagamento, con tariffe altissime al minuto, e i proventi finiscono direttamente nelle tasche dei truffatori.

Questo schema rientra nella truffa del “wangiri”, termine giapponese che significa “una sola chiamata e via”. Si tratta di un raggiro ormai diffuso in tutta Europa, ma i criminali alternano i Paesi di provenienza per eludere i filtri anti-spam. Il meccanismo è sempre lo stesso: la telefonata dura pochi secondi e si interrompe subito, nella speranza che l’utente – incuriosito o infastidito – richiami il numero.

Le varianti più comuni della truffa

Oltre al classico richiamo su numero a pagamento, esistono diverse varianti. Alcune chiamate simulano premi o vincite inesistenti, invitando a cliccare su un link o a pagare una “commissione” per riceverli. Altre assumono la forma di messaggi urgenti, che fingono di provenire da enti ufficiali o aziende di consegne, inducendo l’utente a fornire dati personali o bancari. Non mancano poi false proposte di lavoro o d’investimento, e persino tentativi di truffe sentimentali che sfruttano la fiducia per estorcere denaro.

Come proteggersi

Per evitare di cadere in questi raggiri, è fondamentale adottare alcune precauzioni semplici ma efficaci:

  • non rispondere mai a numeri sconosciuti con prefisso internazionale non atteso;

  • non richiamare numeri che hanno fatto uno o due squilli e poi riattaccato;

  • non fornire mai dati personali o bancari se non si è assolutamente certi dell’identità dell’interlocutore;

  • segnalare i numeri sospetti alle autorità competenti o al proprio operatore telefonico;

  • attivare i filtri anti-spam presenti su Android e iPhone, che aiutano a bloccare o contrassegnare le chiamate sospette.

La regola d’oro resta la prudenza: quando un numero sconosciuto con prefisso estero prova a contattare più volte, la cosa più sicura è non rispondere e non richiamare.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!