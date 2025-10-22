Samsung annuncia il fine del supporto per quattro Galaxy

La sicurezza degli smartphone è un tema sempre più centrale per gli utenti. Ciò soprattutto quando si tratta di dispositivi di fascia media e bassa. A tal proposito, Samsung ha annunciato la fine del supporto per quattro dei suoi modelli più diffusi. Si tratta dei Galaxy A52s, A03s, F42 e M32. Tali smartphone, lanciati tra agosto e settembre 2021, hanno raggiunto il termine del loro ciclo di aggiornamenti. Segnando un passaggio inevitabile nella vita di qualsiasi dispositivo elettronico. Finora, anche se gli aggiornamenti al sistema operativo erano ormai assenti da tempo, i quattro modelli ricevevano ancora le patch di sicurezza, ad intervalli ridotti. Con la decisione odierna, Samsung interrompe anche tale tipo di supporto. Da ottobre 2025, i telefoni non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza.

Samsung interrompe il supporto per quattro modelli

Senza aggiornamenti, il sistema operativo diventa più vulnerabile ad attacchi informatici. Dunque, gli utenti devono prestare maggiore attenzione nell’installazione di applicazioni. Così come nella navigazione e nella gestione dei propri dati sensibili. In casi eccezionali, l’azienda potrebbe rilasciare aggiornamenti straordinari per vulnerabilità critiche. Ma si tratta di una possibilità non garantita. Si tratta di un passaggio previsto fin dall’inizio. L’azienda, infatti, aveva promesso quattro anni di patch di sicurezza a partire dal lancio.

La scelta di Samsung mette in evidenza un elemento distintivo nel mercato degli smartphone. Pochi produttori garantiscono quattro anni di aggiornamenti di sicurezza su dispositivi economici o di fascia media. Rendendo la politica dell’azienda un punto di riferimento per gli utenti attenti alla protezione digitale.

In un contesto più ampio, il termine del supporto per i quattro modelli evidenzia come la tutela dei dati personali e la longevità dei prodotti siano oggi fattori decisivi nella scelta di un nuovo smartphone. La gestione del ciclo di vita dei dispositivi non è più solo una questione tecnica. Quest’ultima, infatti, influisce sulle scelte dei consumatori, sull’impatto economico e persino su quello ambientale.